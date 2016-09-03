Владивосток, 3 сентября, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Дальний Восток демонстрирует рост промышленного производства, который составил 5%. Такую цифру озвучил на пленарном заседании в рамках второго Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин. «В целом по стране у нас тоже наметился довольно скромный рост — три десятых процента, но на Дальнем Востоке — пять», — сказал президент.

kremlin.ru Выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме

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Он также обратил внимание на положительную демографическую динамику в макрорегионе: «Третий год подряд в Дальневосточном федеральном округе рождаемость превышает смертность. Всё меньше жителей уезжает с Дальнего Востока. Отток ещё, к сожалению, есть, но в целом по Дальневосточному федеральному округу за первое полугодие сократился в три с половиной раза. Да, демографические показатели ещё скромные, но, повторю, они демонстрируют наметившуюся тенденцию. И мы обязаны её подхватить, сделать необратимой».

Говоря о Дальнем Востоке, президент России также сообщил, что видит там «реальные перемены — первые, но всё же значимые и обнадёживающие результаты». Он также обратил внимание на растущий интерес к макрорегиону со стороны политических и деловых стран АТР.

«Мы поставили перед собой в полном смысле амбициозную, огромную по масштабам задачу: сделать Дальний Восток одним из центров социально-экономического развития нашей страны — мощным, динамичным и передовым. Как уже говорил, это — один из наших важнейших общенациональных приоритетов», — заверил Владимир Путин.

Он сообщил, что за прошедший год на Дальний Восток дополнительно привлекли более одного триллиона рублей инвестиций, запущена реализация свыше 300 инвестиционных проектов. «Это означает, что предложенные механизмы поддержки бизнеса востребованы», — уверен президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит второй Восточный экономический форум, цели которого — привлечение инвестиций на Дальний Восток, а также укрепление взаимодействия со странами АТР. За два дня форума заключено уже 100 соглашений на сумму 1,46 трлн рублей.

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