Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2016, 07:55 — ИА Регнум.



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[[[flag-rs]]] Новак Джокович (Сербия) — [[[flag-ru]]] Михаил Южный (Россия) (4:2 отказ)

Новак Джокович (Сербия) — Михаил Южный (Россия) (4:2 отказ) [[[flag-es]]] Рафаэль Надаль (Испания) — [[[flag-ru]]] Андрей Кузнецов (Россия) 3:0 (6:1 6:4 6:2)

Рафаэль Надаль (Испания) — Андрей Кузнецов (Россия) (6:1 6:4 6:2) [[[flag-ru]]] Макарова/Веснина (Россия) — Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай) — 2:1 (3:6, 7:6 (8:6), 6:4)

Михаил Южный не смог продемонстрировать, насколько он способен противостоять первой ракетке мира Новаку Джоковичу, так как вынужден был сняться с турнира, но последний завершённый гейм он выиграл.

Андрей Кузнецов проиграл Рафаэлю Надалю, и тут ничего неожиданного нет.

Южный и Кузнецов были последними россиянами в мужском одиночном разряде.

Женская пара Макарова/Веснина была близка к тому, чтобы огорчить российских болельщиков, но девушки сумели отыграть у соперниц пять матчболов и победно завершить встречу.

3 сентября сыграют Анастасия Павлюченкова с Каролиной Плишковой и Елена Веснина с Карлой Суарес-Наварро.