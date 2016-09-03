Владивосток, 3 сентября, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ должна пройти в ноябре этого года в рамках саммита АТЭС. Об этом сегодня, 3 сентября, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Шувалов подчеркнул, что Россия и Япония понимают, как правительства двух стран должны работать до ноября этого года, так как именно в ноябре есть возможность встречи Путина и Абэ в рамках саммита АТЭС.

Также Шувалов отметил, что накануне Путин и Абэ провели «очень содержательные переговоры» практически по всем направлениям российско-японского сотрудничества. Российский вице-премьер добавил, что лидеры двух стран обсудили те приоритетные проекты, предложенные премьер-министром Японии, которые могут заложить основу технического сотрудничества стран.

Напомним, во Владивостоке со 2 по 3 сентября проходит второй Восточный экономический форум. В рамках этого мероприятия уже заключено 100 соглашения на сумму 1,46 млрд рублей. Ожидается, что итоговая сумма инвестсоглашений будет в 1,5 раза больше запланированной.