Владивосток, 3 сентября, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Компании стран АТР могли бы взаимодействовать в удобной электронной форме, заявил в рамках второго Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин. Он предложил сформировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе общее пространство цифровой экономики.

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«Речь идёт о создании правовых и технологических условий для электронного взаимодействия, — пояснил Владимир Путин, — Мы живём в век информационного общества, стремительного развития цифровых, телекоммуникационных, интернет-технологий. И нужно использовать возможности, которые они открывают, в интересах сотрудничества, для того чтобы органы власти, компании наших стран могли вести дела и взаимодействовать в удобной электронной форме».

Президент РФ обратился к правительству с просьбой представить конкретный план работы в этом направлении и пояснил, что для создания такой системы есть неплохой задел. «Евразийская экономическая комиссия уже ведёт создание интегрированной информационной системы — системы взаимодействия в сфере транспорта, внешней торговли, таможенных, ветеринарных, налоговых и других процедур», — отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ озвучил инициативу российских компания создать единое энергокольцо между странами АТР — Россией, Японией, Китаем и Южной Кореей.

Напомним, во Владивостоке проходит 2−3 сентября второй Восточный экономический форум. В рамках него уже заключены инвестсоглашения на сумму 2,46 млрд рублей.