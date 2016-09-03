Владивосток, 3 сентября, 2016, 08:04 — ИА Регнум. В закон «О свободном порте Владивосток» внесут изменения, которыми его резидентам будет предоставлена дополнительная территория. Такое поручение в рамках встречи с инвесторами на втором Восточном экономическом форуме дал президент РФ Владимир Путин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Dr. Leonid Kozlov Владивостокский порт

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Распоряжение подготовить соответствующие изменения в законодательство было адресовано Минвостокразвитию РФ. «Над этим нужно подумать — так, чтобы территория развивалась», — отметил Владимир Путин. В качестве системного решения предложено расширение полномочий Корпорации развития Дальнего Востока с точки зрения единого окна, в которое должен обращаться резидент Свободного порта Владивосток. «Возможно, наделение Корпорации развития полномочиями для выделения этих участков земли», — также сказал президент.

Он отметил необходимость расширять зону действия режима свободного порта на территории Дальнего Востока. Сейчас помимо Владивостока он действует также в портах Ванино, Корсакова, Петропавловск-Камчатского и Певека. «Некоторые представители бизнеса остались внакладе, не получив льготы», — объяснил необходимость этих действий Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, между тем, режим свободного порта во Владивостоке пока запущен не в полную силу. Так, упрощённый визовый режим там заработает только в 2017 году.

Напомним, 2−3 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, в котором участвуют около 3 тысяч гостей из 35 стран мира.