Вашингтон, 3 сентября, 2016, 06:19 — ИА Регнум. Триумфальная победа трансгендеров Северной Каролины, требующих отмены «дискриминирующего закона» о женских туалетах, откладывается — но не потому, что суд выступает против мужчин, считающих себя женщинами. Суд был отложен до рассмотрения вопроса отмены подобных законов во всех штатах Америки, сообщает CBS News 3 сентября.

pixabay.com Принципиальный вопрос

Стало известно, что преподаватель и двое рабочих Университета Северной Каролины, уже получившие через суд личное разрешение на посещение женских уборных студенческого городка, обратились в Верховный суд США — «гендерно-женские» мужчины считают, что «дискриминационные» законы, которые заставляют людей ходить в общественные туалеты согласно полу, а не «гендеру», должны быть отменены во всех штатах. В результате суд, который должен был отменить запрет в штате Северная Каролина, откладывается, но у трансгендеров и сочувствующих им появляются хорошие перспективы на федеральном уровне.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, закон штата Северная Каролина, по которому граждане должны посещать уборные в школах и общественных местах согласно полу, указанному в их свидетельстве о рождении, а не «гендерной идентичности», вызвал протест ЛГБТ-активистов. Несколько мужчин, считающих себя женщинами, обратились в суд. На их стороне выступил Американский союз гражданских свобод и Департамент юстиции США, эксперты которого провели юридический анализ закона и посчитали его «дискриминационным».

27 августа судья окружной судья Томас Шредер дал мужчинам, считающим себя женщинами, личные разрешения на посещение женских уборных на территории Университета Северной Каролины, однако борцам за права «гендерно-женских» мужчин этого показалось недостаточно.