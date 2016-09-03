Астана, 3 сентября, 2016, 06:09 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной президента Узбекистана Ислама Каримова временно исполняющему обязанности президента Узбекистана Нигматилле Юлдашеву. Текст телеграммы был опубликован на сайте Акорды 2 сентября вечером.

kremlin.ru Нурсультан Назарбаев

«Казахстанцы разделяют с братским народом Узбекистана боль безвременной и невосполнимой утраты. Скорблю о потере друга, с которым бок о бок работал в течение почти 30 лет», — говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что с именем Ислама Каримова связано проведение масштабных преобразований, «способствовавших развитию экономического потенциала Узбекистана, росту его международного авторитета, повышению благосостояния общества».

Также 2 сентября около полуночи пресс-служба премьер-министра Карима Масимова информировала о его вылете в Узбекистан по поручению Нурсултана Назарбаева. Масимов, активный пользователь твиттера, сообщил об этом и в своем аккаунте.

«Скорбим вместе с Узбекским народом. По поручению Главы государства вылетаю в Самарканд», — написал премьер-министр.

Напомним, 2 сентября вечером правительство Узбекистана официально сообщило о кончине Ислама Каримова. Информация также была обнародована узбекским телевидением. По официальным данным, смерть наступила в этот же день в 19:45 мск.

Ислам Каримов, скончавшийся в возрасте 78 лет от инсульта, будет похоронен 3 сентября в соответствии с мусульманскими обычаями в родном городе Самарканде. Церемония прощания состоится 3 сентября.

В стране объявлен трехдневный траур. Комиссию по организации похорон возглавит премьер-министр Шавкат Мирзиёев.

ИА REGNUM напоминает, что президент России Владимир Путин также вечером 2 сентбяря направил телеграмму с соболезнованиями Нигматилле Юлдашеву. По поручению Путина, российскую делегацию на похоронах Ислама Каримова возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев.

Вылетит в Самарканд на похороны Ислама Каримова также и премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Чынгыза Эсенгулова сообщило агентство КирТАГ.

Между тем, СМИ ранее в этот же день сообщили, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон намерен отправиться в Узбекистан 3 сентября с небольшой официальной делегацией.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отменил запланированный на 3−4 сентября визит в Киргизию, поскольку намерен участвовать в похоронах Ислама Каримова, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Таким образом, если сообщения СМИ верны, из стран Средней Азии в похоронах Каримова будут участвовать первые руководители лишь Таджикистана и Туркмении.