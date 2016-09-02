Москва, 3 сентября, 2016, 02:57 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в Сирии течение суток 2 сентября шесть раз нарушался боевиками на территории провинций Дамаск и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов обстреляли населённые пункты Арбил, Хараста, Нашабия, Джаубар и Хауш-Дуара в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооружённые формирования группировки «Ахрар аш-Шам» подвергли миномётному обстрелу гору Абу-Али», — говорится в документе.

В целом, по данным российской стороны, режим прекращения боевых действий продолжает соблюдаться в большинстве провинций Сирии.

Окончательному установлению режима прекращения огня препятствуют также террористические группировки «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России).

В течение суток в провинции Алеппо террористы из РСЗО, миномётов, противотанковых управляемых ракетных комплексов и танков обстреляли населённый пункт Эль-Хадер и южные фермы Шейх-али-Кобтани, квартал Хай-эль-Ансари, артиллерийское училище и училище ВВС, торговый центр «Кастелло» в городе Алеппо, информируют в Минобороны.

Кроме этого, в провинции Дамаск из миномётов обстреляны населённые пункты Хауш-Насри, Хауш-Харабу, Джаубар, Хутейта-эль-Джараф и фермы Хан-эш-Ших. Обстрелам террористов из реактивных систем залпового огня дважды подвергся квартал Эль-Маншия в городе Деръй. Из РСЗО, противотанковых управляемых ракетных комплексов и миномётов в провинции Хама обстреляны населённые пункты Тайбет-эль-Имам, Суран, Махарда аэродром Хама.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля 2016 года введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих организаций на территории России запрещена по решению Верховного суда.