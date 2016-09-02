Гонолулу, США, 3 сентября, 2016, 02:56 — ИА Регнум. Исследователи «отблагодарили» президента США, назвав обнаруженный на Гавайах вид рыб его именем, сообщает CNN 2 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак

Отныне рыба, обнаруженная в рифах атолла Куре, будет носить имя Барака Обамы. Ученые решили назвать его именем новый вид в знак благодарности за расширение Гавайского заповедника — постановление об этом президент США подписал на прошлой неделе.

«Мы думали, насколько это будет уместно, и решили, что это лучше, чем просто слова благодарности», — заявили исследователи журналистам.

По словам ученых, хвостовой плавник рыбы, красный с синим, «напоминает логотип избирательной кампании Обамы».

Сообщается, что это уже второй вид рыб, названный в честь действующего президента США — в прошлый раз ученые назвали Обамой мелкую пресноводную рыбу, обнаруженную в 2012 году в реке Теннесси.