Вашингтон, 3 сентября, 2016, 02:40 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обходит по популярности своего оппонента от Демократической партии Хиллари Клинтон на 1%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса, проведённого агентством Reuters и международным социологическим центром Ipsos.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

Согласно опубликованным данным, отдать свой голос на президентских выборах за Дональда Трампа на сегодняшний день готовы 40% опрошенных, а за Хиллари Клинтон — 39%. Опрос проводился в период с 26 августа по 1 сентября.

Напомним, предыдущий опрос Reuters и Ipsos, результаты которого были обнародованы 26 августа, показал, что отрыв Хиллари Клинтон от Дональда Трампа за несколько дней сократился с 12% до 5%.

Следует отметить, что экс-госсекретарь США в опросах Reuters и Ipsos опережала миллиардера на протяжении большей части президентской кампании 2016 года. Дональду Трампу лишь два раза удавалось обогнать своего оппонента на непродолжительный срок — в мае и конце июля.

Выборы президента США должны состояться 8 ноября 2016 года.