Москва, 30 июня, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву. Об этом 30 июня сообщила продюсер Яна Рудковская в Telegram-канале.

John Taggart/Global Look Press Канье Уэст

«Канье Уэст уже в Москве! Это супер-новость!», — написала она.

Продюсер уточнила, что рэпер остановился в самом центре Москвы и намекнула на возможность выступления Уэста в «Лужниках».

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая источники из российского шоу-бизнеса рассказали, что переговоры с зарубежными звёздами о проведении концертов в России, включая Канье Уэста, идут постоянно. До этого СМИ со ссылкой на представителей «Лужников» писали о том, что американский рэпер в начале июня может выступить в Москве, однако в пресс-службе «Лужников» опровергли эти сообщении.

Американский рэпер 24 декабря 2023 года опубликовал фотографию российского актёра Ярослава Могильникова, известного по роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На фото российский актёр в футболке российского дизайнера Гоши Рубчинского.

В декабре 2023 года Уэст сообщил о назначении Рубчинского на должность главного дизайнера принадлежащего ему бренда одежды и обуви Yeezy. Музыкант назвал важным достижением в истории индустрии приход известного российского дизайнера в его бренд.