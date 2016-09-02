Вашингтон, 3 сентября, 2016, 02:06 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама выразил поддержку народу Узбекистана в связи со смертью президента страны Ислама Каримова и заверил в приверженности Вашингтона суверенитету среднеазиатской республики. Соответствующее заявление американского президента распространила пресс-служба Белого дома.

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«В это сложное время, когда скончался президент Ислам Каримов, Соединённые Штаты подтверждают свою поддержку народу Узбекистана. На этой неделе я поздравлял президента Каримова и народ Узбекистана с 25-летием независимости страны. Сейчас, когда Узбекистан открывает новую главу в своей истории, Соединённые Штаты остаются привержены партнёрству с Узбекистаном, поддержке его суверенитета, безопасности и будущего, основанного на правах всех граждан», — говорится в заявлении Барака Обамы.

Каких-либо слов соболезнований в заявлении президента США не содержится.

Как передавало ИА REGNUM, правительство Узбекистана сообщило, что Ислам Каримов умер 2 сентября в 20:55 по местному времени. Смерть президента наступила в результате острого нарушения кровообращения головного мозга в связи с перенесённым инсультом.

В соответствии с пожеланиями Ислама Каримова, он будет похоронен (согласно мусульманским обычаям) 3 сентября в Самарканде, где покоятся его родители. Там же состоится и церемония прощания.