Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2016, 02:00 — ИА Регнум. Китайский МИД выступил с протестом против обвинения, выдвинутого американским судом сотруднице Air China Ин Лин, подозреваемой в контрабанде для дипмиссии Китая в ООН, сообщает Reuters 3 сентября.

Cory Barnes Самолет авиакомпании Air China

Согласно заявлению МИД Китая, озвученному в пятницу, обвинение имеет своей целью дискредитацию дипломатической миссии страны.

«Соответствующие инсинуации против китайского дипломатического персонала, базирующегося в Соединенных Штатах, имеют скрытые мотивы… Мы хотим подчеркнуть, что китайские дипломатические миссии и персонал за рубежом всегда соблюдают международные договоры и местные законы и правила», — говорится в заявлении китайского МИДа для журналистов.

Китайская сторона считает обвинение против гражданки Ин Лин, работавшей с дипломатами страны в Нью-Йорке, «политически мотивированным» и несправедливым. Того же мнения придерживаются адвокаты гражданки Китая.

«Госпожа Лин — трудолюбивая мать-одиночка… Мы надеемся на опровержение всех обвинений в суде», — заявила Дебора Колсон, адвокат Лин.

Согласно обвинению, гражданка Китая Ин Лин, возглавлявшая представительство Air China в международном аэропорту Нью-Арка, передавала контрабандные грузы для сотрудников дипломатической миссии Китая, а также помогла покинуть страну нескольким гражданам, предположительно работавшим на китайскую разведку.

Сообщается, что Лин, задержанная в 2015 году, также подозревается ФБР в связях с китайским бизнесменом Цинь Фэем, которого спецслужбы считают агентом китайской разведки, и Нг Лап Сенгом, миллиардером из Макао, обвиняемым властями США в подкупе президента Генассамблеи ООН — это дело также считается китайской стороной «политически мотивированным».

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 2 сентября, адвокаты Нг Лап Сенга, обвиняемого в даче взятки в $ 500.000 Джону Эшу, президенту Генассамблеи ООН с 2013 по 2014 год, заявили, что дело против китайского миллиардера является «геополитическим» — конференц-центр ООН в Макао, который «лоббировал» Нг Лап Сенг, увеличил бы влияние Китая в Юго-Восточной Азии, что не выгодно США. В ответ американские прокуроры заявили о «фантастических» домыслах китайских защитников, склонных к «теории заговора».