Бухарест, 3 сентября, 2016, 01:37 — ИА Регнум. Глава МВД Румынии Петре Тоба подал в отставку из-за подозрений в коррупции, которые высказали в его адрес прокуроры Национального управления по борьбе с коррупцией (DNA). Как сообщило румынское издание Mediafax, представители DNA обратились к президенту Клаусу Йоханнису с просьбой дать разрешение начать уголовное преследование министра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

После этого Тоба принял решение самостоятельно подать в отставку, чтобы не наносить ущерб возглавляемому им министерству. Вместе с тем он заявил, что отвергает все обвинения в свой адрес и намерен доказать свою невиновность.

Петре Тобу подозревают в попытке помешать расследованию DNA в отношении ряда сотрудников МВД Румынии. По версии прокуроров, министр отказался рассекретить документы, связанные с закупками ряда структур МВД, при реализации которых, по мнению DNA, было отмечено нецелевое использование бюджетных средств и фальсификация отчетной документации.

Премьер-министр Румынии Дачиан Чолош принял отставку министра внутренних дел и пообещал в ближайшие дни представить кандидатуру нового главы МВД.