Вашингтон, 3 сентября, 2016, 01:05 — ИА Регнум. Нумэн Куртулмус во время визита в США потребовал от американских чиновников «оказать давление» на курдские силы самообороны в Сирии — Турция хочет, чтобы курды ушли за Евфрат. Об этом 3 сентября вице-премьер Турции заявил в интервью журналистам, сообщает Reuters.

jan Sefti Флаг Курдистана

По сообщению журналистов, Куртулмус подтвердил стремление Анкары «очистить пространство» северной Сирии и от «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), и от курдских отрядов самообороны, которых США считают союзниками в борьбе с исламистами, а турецкое правительство называет террористами. Вице-премьер заявил, что Вашингтон мог бы «работать со своим союзником по НАТО против различных террористических угроз» в Сирии, а не только против ИГИЛ (запрещена в России).

Как сообщало ИА REGNUM, Турция уже не раз обращалась к США с требованием «пересмотреть» американскую политику по отношению к курдам. Так, 30 августа с призывом «пересмотреть свою политику поддержки войск, возглавляемых курдами» выступил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, ранее о том же высказывался сам Реджеп Тайип Эрдоган.

Столкновения между турецкой армией и курдскими отрядами на севере Сирии перешли в активную фазу сразу после начала операции «Щит Евфрата» 24 августа, в ходе которой Турция оккупировала ряд населенных пунктов на севере Сирии, в том числе приграничный город Джераблус. Пентагон требует перемирия Турции с курдами, являющимися союзниками США по коалиции против ИГИЛ (запрещена в России).