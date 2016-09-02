София, 3 сентября, 2016, 00:53 — ИА Регнум. Четыре истребителя F-15 из состава 194-й эскадрильи Национальной гвардии США 1 сентября были передислоцированы на болгарскую авиабазу «Граф Игнатиево». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Болгарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

PACAF Истребитель F-15 ВВС США

По информации ведомства, американские истребители «совместно с болгарскими МиГ-29 будут участвовать в исполнении задач по усилению охраны воздушного пространства страны в период с 6 по 19 сентября». Решение об этом было принято 25 августа на заседании правительства Болгарии. «При выполнении совместных задач по Air Policing болгарские дежурные истребители будут использоваться в приоритетном порядке», — подчёркивается в сообщении.

Как отмечают в Минобороны Болгарии, «совместные миссии по охране воздушного пространства страны будут осуществляться в рамках интегрированной системы НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне». «Решения по обеспечению безопасности союзников в Восточной Европе были приняты главами государств и правительств стран-членов НАТО на саммитах в Уэльсе в 2014 году и в Варшаве в 2016 году. Одним из таких решений является миссия по охране воздушного пространства стран-членов Восточного фланга с участием союзнических сил по принципу ротации», — сообщают в Минобороны Болгарии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в этом году Народное собрание Болгарии приняло поправки к Закону об обороне и вооружённых силах, открывающие возможность для привлечения военной авиации государств НАТО к охране воздушных границ республики. В начале августа командующий ВВС Болгарии Румен Радев подал рапорт об отставке, не согласившись с решением Народного собрания и заявив, что такие договорённости ставят болгарских лётчиков в унизительное положение.

Позднее стало известно, что на должность нового командующего ВВС Болгарии избрана кандидатура военного атташе Болгарии в США Цанко Стойкова.