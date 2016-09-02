Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил соболезнования в связи со смертью президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщила пресс-служба главы всемирной организации.

Saeima Ислам Каримов

«Генеральный секретарь с огорчением узнал о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Он выражает искренние соболезнования семье Ислама Каримова, правительству и народу Узбекистана», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее правительство Узбекистана сообщило, что Ислам Каримов умер 2 сентября в 20:55 по местному времени. Смерть президента наступила в результате острого нарушения кровообращения головного мозга в связи с перенесённым инсультом.

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