Кишинёв, 2 сентября, 2016, 23:52 — ИА Регнум. В Молдавии стартовала президентская предвыборная компания. Как передает корреспондент ИА REGNUM, документы в ЦИК для участия в выборах уже подали представители восьми партий, а также ряд независимых кандидатов.

Выборы

Правящая Демпартия Молдавии выдвинула в президенты своего лидера Мариана Лупу, Партия социалистов — Игоря Додона, Либеральная партия — Михая Гимпу, Народно-европейская партия — экс-премьера Юрия Лянкэ. Оппозиционная платформа «Достоинство и правда» выдвинула своего лидера Андрея Нэстасе, партия «Действие и справедливость» — экс-министра просвещения Майю Санду, «Наша партия» — журналиста Дмитрия Чубашенко. Румыноунионистская партия «Правые» объявила своим кандидатом лидера Анну Гуцу.

Кроме того, документы в ЦИК для участия в выборах в качестве независимых кандидатов подали адвокат Ион Дрон, депутат Валерий Гилецкий и общественник Олег Брега.

Каждый из претендентов должен в срок до 30 сентября собрать в свою поддержку более 15 тыс. подписей не менее чем из половины районов страны. Выборы назначены на 30 октября.