Санкт-Петербург, 2 сентября, 2016, 23:41 — ИА Регнум. Создатели художественного фильма «Довлатов» раскрыли имя актера, который сыграет роль знаменитого ленинградского писателя и журналиста в ленте режиссера Алексея Германа-младшего, сообщает «Афиша Daily».

Милан Марич

Образ Сергея Довлатова доверено создать сербскому актеру Милану Маричу, которого Герман-младший выбрал сам за сочетание ранимости и мужественности.

Выход фильма на экраны будет приурочен к 75-летию со дня рождения писателя Сергея Довлатова, родившегося 3 сентября 1941 года в Уфе. Съемки фильма начались в феврале 2016 года, а сейчас съемочная группа занимается монтажом и цветокоррекцией киноленты.

Известны и другие исполнители ролей. Роль друга писателя, несостоявшегося художника, исполнит Данила Козловский. Кроме него в фильме также снимались Антон Шагин, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Петр Гасовский, Мария Ярвенхельми и Хелена Суецкая.

Действие фильма «Довлатов» будет разворачиваться в начале ноября 1971 года. Выход картины в прокат запланирован осенью 2017 года.

Сергей Довлатов — советский и американский писатель и журналист. Писал рассказы и повести. Рассказ на производственную тему «Интервью» был опубликован в 1974 году в журнале «Юность». В 1976 году был исключен из Союза журналистов СССР. Из страны эмигрировал в 1978 году. Последняя его книга, которая была издана при жизни писателя, — повесть «Филиал», написанная в 1987 году в Нью-Йорке.