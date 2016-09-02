Ташкент, 2 сентября, 2016, 23:04 — ИА Регнум. Нигматулла Тулкинович Юлдашев назначен временно исполняющим обязанности президента Узбекистана. Процедура назначения прошла в соответствии с конституцией республики.

Francisco Anzola Ташкент, Узбекистан

Юлдашев родился в Ташкенте 5 ноября 1962 года. В 1985 году окончил юридический факультет Ташкентского государственного университета имени Ленина. После окончания учебы в 1986 году работал стажером Алмалыкской городской прокуратуры Ташкентской области.

В 1987—1991 годах работал старшим следователем прокуратуры города Алмалыка. Из органов прокуратуры перешел на должность ведущего инспектора службы Государственного советника президента Узбекистана по координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

После работы в аппарате президента был переведен на должность начальника Департамента по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями и заместителем генерального прокурора Узбекистана.

В июне 2011 года был назначен министром юстиции. Осенью 2014 года под его руководством Минюст отменил 1195 незаконных решений государственных органов, 807 чиновников привлечены к административной, а 20 должностных лиц — к уголовной ответственности.

В январе 2015 года указом президента Юлдашев был назначен сенатором, а в феврале избран председателем Сената Олий Мажлиса.