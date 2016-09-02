Москва, 2 сентября, 2016, 22:40 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец опровергла слухи об отмене накопительной части пенсии, сообщают «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

По ее мнению, такая система имеет право на существование и должна поддерживаться всеми институтами развития.

По словам вице-премьера, в пенсионной стратегии, принятой правительством в 2012 году, заложен отдельный блок развития негосударственного пенсионного обеспечения, являющийся очень важной составляющей всей пенсионной реформы и всей пенсионной системы.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Голодец не исключает отмены накопительной части пенсии. По ее словам, существующий проект федерального бюджета подразумевает заморозку трансфертов на накопительную пенсию с 2017 по 2019 год.

Напомним, в начале июля 2016 года трехсторонняя комиссия утвердила проект бюджета Пенсионного фонда России на 2017−2019 годы. Он базируется на том, что весь объем тарифа страхового взноса будет направляться на страховую часть пенсий.