Иваново, 2 сентября, 2016, 22:08 — ИА Регнум. В Иванове полиция задержала женщину, подозреваемую в похищении двухлетней девочки, а также в причастности к ее гибели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в полицию обратилась женщина, сообщившая о похищении ее двухлетней внучки. По ее словам, она гуляла с ребенком. Ей понадобилось ненадолго подняться в квартиру, и она оставила ребенка в коляске на улице. Вернувшись, ребенка она не обнаружила.

Оперативным дежурным УМВД России по Иваново на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Весь гарнизон ивановской полиции был поднят по тревоге и ориентирован на розыск ребенка. Были подключены кинологи со служебными собаками, обученными поиску людей. Прочесывался жилой и лесной массивы. Исследовались берега водоемов. Ориентировка по розыску ребенка была размещена в средствах массовой информации региона и социальных сетях.

Тело ребенка было найдено около 19:00 в акватории реки в парке «Харинка». СКР возбудил уголовное дело по статьям о похищении и убийстве.

По подозрению в похищении и гибели ребенка задержана женщина, сейчас с ней ведётся работа.