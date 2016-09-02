Париж, 2 сентября, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Франция и Германия будут работать над созданием условий для проведения саммита с Россией по Украине или в рамках саммита G20, или позже, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро журналистам после неформального заседания министров иностранных дел ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

По словам Эйро, вместе с главой внешнеполитического ведомства Германии Франком-Вальтером Штайнмайером он планирует создать условия для проведения саммита по Украине в рамках G20. Несмотря на то, что после попытки украинских диверсий в Крыму президент России Владимир Путин не считает нужным обсуждать какие-либо вопросы с официальным Киевом, европейские политики должны добиться проведения этих переговоров.

По мнению Эйро, саммит необходимо провести в «нормандском формате» на уровне глав государств и правительств. Поскольку президент России категорически против обсуждения каких-либо вопросов с участием нынешних руководителей Украины, на полях G20 в Китае эти вопросы будут обсуждены с участием президента Франции Олланда и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.