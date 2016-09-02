Ташкент, 2 сентября, 2016, 21:41 — ИА Регнум. В связи со смертью первого президента Узбекистана Ислама Каримова, в этой стране объявлен трехдневный траур. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщают узбекистанские СМИ со ссылкой на заявление правительства республики.

Флаг Узбекистана

Напомним, ранее сегодня власти официально объявили о смерти Каримова. Первый президент Узбекистана скончался сегодня и будет похоронен уже завтра, 3 сентября, в своем родном городе — Самарканде.

Младшая дочь Каримова — Лола подтвердила информацию о смерти отца.

Как ранее сообщало иа регнум, 27 августа Каримов перенёс инсульт. Известно, что с 27 августа Каримов был в коме. Медицинскую помощь Каримову оказывали врачи из России, Германии и Финляндии. Однако, спасти первого президента Узбекистана так и не удалось.

Каримову было 79 лет.