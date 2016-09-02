Ереван, 2 сентября, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Официальный Ереван заверил Тбилиси, что президент Армении Серж Саргсян в Степанакерте не встречался с вице-премьером Абхазии.

Страница в Facebook Кана Тания Торжественный приём от президента НКР Бако Саакяна по случаю 25-летия со Дня образования НКР

Представители Республики Абхазия 2 сентября опубликовали фото, на котором абхазский вице-президент Виталий Габния стоит напротив президента Армении Сержа Саргсяна на банкете в Степанакерте в честь Дня образования Нагорно-Карабахской республики.

Фотография вызвала негодование в Грузии и власти страны потребовали объяснений от армянской стороны.

Согласно заявлению заместителя министра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе, посол Грузии в Армении пообщался на эту тему с замминистра иностранных дел Армении:

«Как поясняет армянская сторона, никаких встреч с представителями оккупационного режима (имеет ввиду Абхазию — ИА REGNUM ) не было. Это очередная политическая спекуляция, к которым часто прибегают представители оккупационного режима. Вы знаете, что Армения — дружественная Грузии страна. Она открыто выражает поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии. И мы продолжаем очень тесное сотрудничество», — цитирует Гигиадзе издание «Эхо Кавказа».

Фотографию на своей странице в Facebook опубликовал замминистра иностранных дел Абхазии Кан Тания. Из подписи к публикации Тания становится понятно, что представители Абхазии и президент Армении принимали участие в торжественном приёме. «Приняли участие в торжественном приёме от президента НКР Бако Саакяна по случаю 25-летия со Дня образования республики. На фото: делегация Республики Абхазия приветствует президента Армении Сержа Саргсяна и президента НКР Бако Саакяна».

Власти Карабаха в свою очередь лишь подтверждают, что на торжественном обеде, данном 2 сентября президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном по случаю 25-летия провозглашения независимости Нагорного Карабаха, присутствовали как президент Армении Серж Саргсян, так и руководители официальных делегаций Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

В Министерстве иностранных дел Нагорного Карабаха сообщили, что в Степанакерт прибыли вице-президент Абхазии Виталий Габниа, заместитель руководителя администрации президента Южной Осетии Константин Пухаев и министр регионального развития Приднестровья Пётр Гужев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Нагорный Карабах отмечает 25-летие независимости. В этой связи в Степанакерт прибыл президент Армении Серж Саргсян.

В мае 2015 года, встреча спикера парламента Армении Галуста Саакяна и спикера парламента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Степанакерте привела к резкой реакции со стороны МИД Грузии. Тогда во внешнеполитическое ведомство страны был приглашён посол Армении в Грузии, где заместитель министра иностранных дел Гиги Гигиадзе заявил, что произошедший факт противоречит традиционным дружеским взаимоотношениям между Арменией и Грузией, и наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Тогда конфликт удалось уладить после того, как премьер министр Армении позвонил своему грузинскому коллеге.