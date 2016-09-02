Москва, 2 сентября, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Счетная палата России в честь 360-летия отечественной системы финансового контроля опубликовала данные об уровне дореволюционных зарплат рубежа XIX—XX вв, сообщается на страничке ведомства в Facebook.

Николай Богданов-Бельский. Новые хозяева. Чаепитие. 1913

В сообщении ведомства указывается, что систематизированные данные по зарплатам рабочих, служащих и военных в Российской империи стали формироваться к концу 1870-х годов.

Рабочий, трудящийся на заводе или фабрике в Москве в конце XIX века, мог заработать 189 рублей в год, при этом зарплата снижалась из года в год из-за массовой миграции в города бывших крестьян. Рост зарплат отмечался только с 1897 года.

Некоторое снижение зарплат подданных Российской империи отмечено в 1900 году, но с 1909 года заработки стали резко расти.

В переводе на современный рубль, дворник в Российской империи зарабатывал в месяц 27,2 тыс. нынешних рублей (18 дореволюционных рублей). Но цены на продукты питания в городах были довольно высоки, поэтому покупательная способность людей тогда была скромнее, отмечает Счетная палата.

Средняя городская семья тратила на продукты питания в месяц от 20 до 25 рублей, что соответствует сумме от 30,3 тыс. до 37,8 тыс. нынешних российских рублей. При этом рабочие до революции трудились 10 часов в день, а отпусков у них не было вовсе.