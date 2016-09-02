Москва, 2 сентября, 2016, 21:08 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Saeima Ислам Каримов

Сообщается, что Путин направил телеграмму временно исполняющему обязанности президента Узбекистана Нигматилле Юлдашеву с соболезнованиями в связи с кончиной первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

«Его уход из жизни — тяжёлая утрата для народа Узбекистана, а также для всего Содружества Независимых Государств и для стран-партнёров по Шанхайской Организации Сотрудничества», — пишет Путин.

Российский президент подчеркнул, что Каримов был авторитетнейшим государственным деятелем, настоящим лидером своей страны.

Напомним, ранее сегодня власти Узбекистана официально заявили о смерти Каримова.