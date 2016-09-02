Беслан, Северная Осетия, 2 сентября, 2016, 20:51 — ИА Регнум. В Правобережном районом суде Северной Осетии осуждены участницы незаконной акции протеста, организованной ими во дворе разрушенной террористами первой школы города Беслана. Как сообщает 2 сентября корреспондент ИА REGNUM, за нарушение порядка женщины наказаны общественными работами и оштрафованы.

Оксана Бадтиева ИА REGNUM Возложение траурных гвоздик в память о жертвах бесланского теракта. 1 сентября 2016 года

Пострадавшие в бесланском теракте Светлана Маргиева, Элла Кесаева и Эмилия Бзарова понесут наказание в виде общественных работ сроком на 20 часов. Эмме Бетрозовой и Жанне Цириховой суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей каждой. Земфире Цириховой, которая при задержании находилась с женщинами, также придется отработать на общественных работах. Осужденные намерены оспорить судебное решение, а также пройти медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать травмы.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM североосетинский чиновник, очевидец данного происшествия, сотрудники полиции выводили женщин из спортзала школы, держа их за руки. Не исключается, что могли при этом получить незначительные травмы. Ранее об этом сообщила своим читателям и «Новая газета». Репортер издания Елена Костюченко и корреспондент газеты «Такие дела» Диана Хачатрян также побывали в Правобережном районном отделе полиции.

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Задержанные журналисты попытались сфотографировать акцию, устроенную группой жительниц города Беслана, которые хотели продемонстрировать футболки с негативными надписями в адрес президента России Владимира Путина. По словам источника в МВД по Северной Осетии, при проверке документов женщины представились журналистами федеральных СМИ, но при этом у них отсутствовали редакционные удостоверения. Кроме того, в списке аккредитованных представителей СМИ для освещения траурных мероприятий Беслане не значились. При них имелись только паспорта.

После проведенной в полиции беседы журналисты были отпущены.

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«В эти дни Беслан оплакивает своих родных, ставших жертвами страшного теракта. Однако нашлись люди, которые в очередной раз просто попытались привлечь к себе внимание, в том числе федеральных СМИ. Уверена в том, что акция была хорошо спланирована за пределами Северной Осетии, не зря неожиданно объявились в Беслане журналисты без аккредитации. Полиция своевременно пресекла провокацию, направленную против президента РФ. В дни траура должно быть стыдно, зарабатывать себе какие-то бонусы», — считает жительница Беслана, потерявшая в теракте внука.

Напомним, что в городе Беслане продолжается трехдневная вахта памяти, посвященная 12-ой годовщине теракта. В мероприятиях участвуют сотни людей, среди которых родные погибших, бывшие заложники и гости Осетии. В результате террористического акта погибли 334 человека.