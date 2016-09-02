Уфа, 2 сентября, 2016, 20:46 — ИА Регнум. 2,6 тыс. открепительных

ИА REGNUM СМИ Башкирии

29 августа ИА «Башинформ» сообщило, что в Башкирии выдано 2 607 открепительных удостоверений на выборах в Госдуму. Возможность получить документ появилась у избирателей республики 3 августа. Выдачу проводят территориальные избирательные комиссии. На местных выборах организаторы выдали 540 удостоверений, в основном данным правом воспользовались жители столицы республики. На дополнительных выборах в Госсобрание республики выдано 40 открепительных удостоверений. В регион поступило 73 тыс. бланков открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва.

«Муслим-сити» не прошёл

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что Духовное управление мусульман Башкирии после негативной реакции руководства Уфимской епархии и фонда «Урал» отказалось от использования названия девелоперского проекта «Муслим-сити». В ДУМ подчеркивают, что название проекта было рабочим, но теперь его решено переименовать в «Межконфессиональный квартал мира и согласия». Решение принято «по обоюдному согласию лидеров традиционных конфессий», будут ли пересмотрены параметры проекта застройки, против которых выступали в епархии и фонде, не уточняется. Против него выступили православные активисты и краеведы-историки. Первых не устроило, что высотки затмят образ расположенного поблизости Покровского храма РПЦ, вторых — что реализация проекта повлечет разрушение нескольких кирпичных памятников истории, восстановить которые будет невозможно.

Ипотеку простимулировали

Ряд СМИ 29 августа сообщил, что в Башкирии вводится дополнительное субсидирование по ипотечным кредитам. Проект рассчитан на стимулирование спроса на строящееся жилье за счет дополнительного субсидирования ипотечной процентной ставки до 10% годовых по кредитам, предоставляемым в рамках федеральный программы субсидирования. «Запуск федеральной программы в 2015 году, снизившей процентные ставки по ипотечным кредитам до 12% годовых, поддержал рынок строящегося жилья в кризисное время и не позволил просесть рынку ипотечных сделок, в том числе и в Башкирии, — подчеркнул председатель регионального Госкомитета по строительству и архитектуре Халит Махмудов. — Доля выдаваемых через программу кредитов составляла до 50%. Реализация программы показала наличие отложенного спроса населения на первичное жилье, даже с учетом негативной ситуации на рынке». Финансирование мероприятий производится за счет средств республиканского бюджета. В 2016 году на эти цели предусмотрено 27,7 млн рублей, в последующие годы — дополнительно 50 млн ежегодно. Исходя из объемов финансирования, в программу можно включить около 1 800 кредитов, или примерно 20% от ежегодного объёма ипотечного кредитования в регионе. В пересчёте на дополнительный ввод жилья эффект составит порядка 97 тыс. кв метров.

Ненадежные застройщики

30 августа СМИ сообщали, что количество застройщиков, находящихся в стадии банкротства, в Башкирии за год увеличилось в пять раз — с одной до пяти компаний. По этому показателю республика стала одним из лидеров антирейтинга среди субъектов РФ. На первом месте антирейтинга оказалась Москва, в которой зарегистрировано семь проблемных компаний. Второе место поделили Башкирия и Московская область: по пять застройщиков. На третьем месте (четыре застройщика) оказались Санкт-Петербург и Новосибирская область. На пять проблемных застройщиков в Башкирии приходится восемь строящихся домов, семь из которых в Уфе, на 420 квартир. Больше всего квартир (165) запланировано в двух домах компании «Строитель» (входит в ГК СтроительГрупп»). Три дома с 96 квартирами отнесены к другому игроку рынка — ООО «БСК» (входит в ИСК «СтройИнвест-Уфа»). В списке агентства оказался и МУП «Центр недвижимости Уфы» с жилым комплексом «Дом у озера» (один дом, 87 квартир). По одному дому отнесены к ООО «Глобус» (48 квартир) и ООО «Строймеханизация» из Стерлитамака (24 квартиры). Для сравнения: в Татарии и Оренбургской области застройщиков — банкротов нет.

Наши мушкетёры в Сирии

Медиахолдинг «Уфа-пресс» в этот день сообщил, что военную базу Хмеймим в Сирии в составе олимпийской делегации посетили рапиристы из Башкирии Тимур Сафин и Артур Ахматхузин. Спортсменам показали авиабазу и условия службы военных из России. В ответ спортсмены провели для них зарядку и посади аллею именных туй.

Откровения чемпионки

«Уфа1» 30 августа сообщила, что руководитель регионального общественного фонда «Молодость нации», депутат Госдумы РФ, 13-кратная параолимпийская чемпионка Рима Баталова написала открытое письмо председателю Международного Параолимпийского комитета Филипу Крейвену. «Для меня стало огромным потрясением решение Международного Параолимпийского комитета об отстранении сборной команды России от участия в XV Параолимпийских Играх в Рио-де-Жанейро, — пояснила Баталова. — Я, как человек, стоявший у истоков параолимпийского движения в нашей стране, не могу понять такую позицию МПК, не могу согласиться с принятым Вами решением и остаться в стороне. Оно нарушает саму философию параолимпизма, принципы равенства, гуманизма и отсутствия коллективной ответственности. Решение также противоречит многим международным документам, в частности Конвенции ООН о правах инвалидов, в которой идет речь о запрете любой дискриминации по тем или иным признакам». Параолимпийскую сборную России в Рио из Башкирии должны были представлять 14 спортсменов.

Молоко и булки подорожали

31 августа ряд СМИ опубликовал данные мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары с 22 по 29 августа текущего года. По данным Башстата, из наблюдаемых продуктов более всего подорожали хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов (на 1,1%), а также молоко стерилизованное (на 1%). Выросли цены на яйца куриные, свинину, масло подсолнечное, говядину, куры охлажденные, рис, соль, чай черный, молоко пастеризованное (на 0,7−0,1%). В то же время подешевели картофель (на 9,2%), морковь (9%), лук репчатый (6,4%), капуста белокочанная свежая (2,8%), пшено (1,3%), сахарный песок (1,1%), рыба мороженая (1%), вермишель, хлеб ржаной, гречка. Стоимость масла сливочного, яблок, баранины, муки пшеничной осталась неизменной. В июле цены в республике выросли на 0,3%. С начала года инфляция в Башкирии достигла 3,7%.

Прорыв или китч?

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» выясняло, почему Аллея скульптур, установленная в пешеходной зоне улицы Ленина, вызвала неоднозначную реакцию у горожан — от горячего одобрения до крайнего возмущения. 13 композиций — работы известных мастеров из России, Болгарии, Грузии, Франции, Японии — участников Международного симпозиума «ArtTerria», который прошел в Уфе в июле по инициативе и под патронатом арт-галереи «Мирас». Все скульптуры, над которыми авторы работали в течение месяца, выполнены из мансуровского гранита и объединены идеей Евразийского культурного пространства. В соцсетях разгорелись жаркие баталии. Одни считают, что нам крупно повезло получить в дар авторские произведения актуального искусства, другие возмущаются, что уютная аллея «убита» авангардной «халтурой» и «китчем». Между тем подобный проект не первый в Уфе. В 90-е годы скульптуры в стиле авангарда появились на улице Революционной, у ДК Машиностроителей и у Русского драмтеатра. Но, на самом деле, главная проблема — сохранность уличных арт-объектов, защита их от вандализма. В Уфе нет ответственных за это. Поэтому из 42 скульптур, установленных в парке у ДК Моторостроителей, на сегодня осталось только 11.

319 инвестиционных проектов

«UfaTime» 31 августа сообщил, что в данный момент в Башкирии в стадии подготовки и реализации находятся 319 инвестиционных проектов — общий объём инвестиций составляет 267 млрд рублей. Минэкономразвития республики подготовило ряд правовых актов, направленных на инвестиционное развитие территорий. Один из них вводит новые индикаторы для определения рейтинга муниципалитета — оборот продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства, их количество и численность занятых в СМП. Во всех территориях республики разработаны инвестиционные паспорта, используется практика создания и ведения реестра свободных инвестиционных площадок, проводятся встречи с представителями бизнес-сообщества с привлечением республиканских органов исполнительной власти, осуществляется методическое сопровождение местных предпринимателей по вопросам получения господдержки и другие мероприятия.

Блеск и нищета кандидатов в депутаты

1 сентября «Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что самый богатый кандидат в Госдуму от Башкирии заработал за год 22,7 млн рублей. Им оказался кандидат от «Патриотов России», генеральный директор СК Трест №21 Раис Саубанов. По данным декларации, он получил их от четырех компаний, Пенсионного фонда, а также продажи 1/3 квартиры некоему Саубанову Д.Р. Вторую строчку в рейтинге занимает кандидат от партии «Родина», известный жителям республики, как основатель банка «Восток», Рафис Кадыров — 22,67 млн. Эти деньги он получил от компании «GTL», где сам является основным собственником и президентом (фирма занимается «получением моторного топлива из природного и попутного нефтяного газа»), а также за операции с ценными бумагами от компании «Финам». На третьем месте — депутат Госдумы Рафаэль Марданшин («Единая Россия») — 16,86 млн рублей. Помимо работы над новыми законами господин Марданшин еще немного преподавал в Московском государственном университете технологий и управления, а также получил солидные дивиденды от «Сбербанка». Интересно, что 15 человек отчитались о том, что за 2015 год не заработали вообще ни копейки. А почти у половины кандидатов нет даже автомобиля.

Воришки из ЖЭУ

«Горобзор» в этот день сообщил, что в городе Октябрьском раскрыта кража люков канализационных колодцев, похитителями оказались сотрудники одного из местных ЖЭУ. В полицию города Октябрьского обратился руководитель одного из жилищно-коммунальных предприятий, с подведомственной территории которого пропали чугунные крышки люков. Все люки сдали в металлолом работники одного из городских ЖЭУ: женщина — мастер технического участка вместе со своим коллегой. Общий причиненный материальный ущерб был оценен на сумму более 40 тыс. рублей. В отношении 40-летней сотрудницы ЖЭУ и её подельника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Оба «предпринимателя» находятся под подпиской о невыезде.

Правительство и психушка

Ряд СМИ 1 сентября сообщил, что правительство Башкирии сдает в аренду здание психиатрической больницы. Министерство земельных и имущественных отношений сдаёт в аренду несколько корпусов бывшей психиатрической клиники. На открытый аукцион выставлено здание больницы на улице Дзержинского, три пристроя и гараж. Правительство Башкирии просит за лот 63 432 рублей в год, срок аренды ограничен пятью годами. Использовать здание арендатор сможет по своему усмотрению. Помимо здания психиатрической больницы, министерство имущественных отношений сдаёт в аренду несколько жилых зданий в Абзелиловском районе, нежилые помещения в центре Уфы и дом отдыха «Озеро Шамсутдин» в Бирском районе республики.

Лакомый исторический центр Уфы

«Уфа-пресс» 2 сентября сообщил, что жители старинных домов в историческом квартале не понимают, почему под предлогом аварийности жилья они должны покинуть квартиры в центре города и перебраться в отдаленный район. По их словам, акт об аварийности их домов им не представили. «Наш дом №6 по улице Карима стоит в 200 метрах от Гостиного двора — исторического центра Уфы, — рассказывает житель дома Василий Грачёв. — Здание состоит в реестре памятников архитектуры как «Дом-усадьба купца Хакимова», охраняется государством и сносу не подлежит. Но в июле 2016 года мы получили письмо от службы сноса и расселения, действующей от администрации города, с уведомлением, что наш дом числится как аварийный и подлежит сносу». Предложенная квартира находится в 30 км от сегодняшнего жилья, ее метраж меньше, до ближайшей остановки — больше километра. Рядом находится исправительная колония, а в 2,5 км строится завод по переработке древесины. Программа по расселению граждан из аварийного жилья стала отличным инструментом в руках чиновников, озабоченных не обеспечением жителей исторического центра благоприятными условиями проживания, а содействием коммерческим структурам по расселению нужного им участка земли. Программа позволяет чиновникам не учитывать нормы жилой площади и не компенсировать реальную стоимость расселяемого жилья. Поэтому они так рьяно и стали расселять дорогие участки земли в историческом центре.

Кому достанется «Башнефть»?

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что Минэнерго РФ до конца сентября проработает со своей стороны вопрос о продаже госпакета акций «Башнефти», как заявил министр энергетики России Александр Новак во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016). Ранее правительство РФ решило отложить приватизацию госпакета акций «Башнефти» (50,08% акций), которую планировалось провести в сентябре — октябре. По мнению министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, провести приватизацию «Башнефти» технически возможно в конце 2016 — середине 2017 года. Интерес к сделке проявили девять компаний, среди которых, как отмечалось, нет напрямую иностранных или государственных. При этом официально о подаче заявок сообщали только ЛУКОЙЛ и Антипинский НПЗ. В числе претендентов также назывались «Роснефть», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами, «Татнефть», «Татнефтегаз», «Независимая нефтегазовая компания» (ННК), «Русснефть» и фонд «Энергия» экс-министра энергетики РФ Игоря Юсуфова. Единого мнения о возможном участии «Роснефти» в приватизации «Башнефти» нет. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что решено не допускать к процессу компании, контролируемые государством напрямую или косвенно, в том числе и «Роснефть». Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что «Роснефть» формально не является госкомпанией. Основными акционерами «Башнефти» являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция).

Гриппу — бой

Газета «Республика Башкортостан» сообщила, что в Башкирии началась вакцинация против гриппа. Для иммунизации взрослого населения в эпидемический сезон в республику поступило 900 тыс. доз вакцины, они уже распределены в медицинские организации Башкирии. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в 2016 году в республике запланировано привить против гриппа 1,2 млн человек — это 30% населения. В том числе вакцинируют 300 тыс. детей. Из запланированных 900 тыс. взрослых 62 тыс. — это медики, 80 тыс. — работники образовательных учреждений, 10,9 тыс. человек — сотрудники транспортной сферы, еще 2,9 тыс. работников жилищно-коммунальной сферы. Будут привиты также люди старше 60 лет (284,3 тыс. человек) и пациенты с хроническими заболеваниями (254,8 тыс. человек). Вакцинации подлежат и 80 тыс. студентов, 7,17 тыс. призывников и 117,9 тыс. человек из других групп риска.