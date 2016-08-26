Оренбург, 2 сентября, 2016, 20:36 — ИА Регнум. В Оренбурге 2 сентября состоялась церемония закрытия IX Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». Как отметил первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин, на творческих встречах с актерами и на кинопоказах были аншлаги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Главный приз кинофестиваля — статуэтка сарматского льва

«Всю неделю Оренбуржье говорило на языке кино… Грустно расставаться с девятым кинофестивалем, но радует, что через год будет десятый», — сказал Балыкин.

Ведущими церемонии закрытия стали актеры Екатерина Волкова и Андрей Ургант. Ургант признался, что столько счастья, улыбок, радости он еще не видел. Прилетев заранее, он успел посмотреть многие фильмы. Интерес и уважение, которые получили картины от оренбургского зрителя, невозможно симулировать.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Народная артистка России Лариса Удовиченко удостоена приза за вклад в киноискусство

Приз губернатора Оренбургской области им. А. Саморядова за лучший сценарий вручили режиссеру Александру Прошкину за фильм «Райские кущи».

Фильм латвийского режиссера Ренарса Вимбы «Я здесь» стал звездной картиной фестиваля. Драма получила сразу четыре награды: две статуэтки сарматского льва (как лучший фильм международного конкурса, за лучшую женскую роль), Золотую чашу от генерального спонсора фестиваля Клубного комплекса «ЯР» за лучший фильм и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России «СЛОН» за фильм, чётко, внятно и талантливо обозначивший своё присутствие в кинопространстве.

Наталья Хомутова ИА REGNUM латвийский режиссер Ренарс Вимба с наградой за лучший фильм в рамках международного конкурса

Режиссер отметил, что через кастинг на роль главных героев прошли около 2 тысяч человек. Смотр проходил в школах по всей Латвии. Элину Васку (сыгравшая дикарку Раю и получившая приз за лучшую женскую роль в международном конкурсе — ИА REGNUM) нашли в небольшом городке. Она училась в 12-м классе.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Золотая чаша от генерального спонсора фестиваля за лучший фильм

Во всех случаях режиссер сильно удивлялся наградам и признался, что, участвуя в конкурсе, он не ждал призов, чтобы потом не познать разочарование. Вместе с тем он отметил, что картина уже имеет награды: фильм был в зарубежном прокате и отмечен на берлинском кинофестивале, а также получил признание на кинофестивале в Калининграде.

Лучшим фильмом программы отечественного кино «Сплетенные параллели» отмечена картина «Огни большой деревни» режиссера Ильи Учителя.

Приз официального спонсора Группы компаний «Армада» за лучший фильм в программе «Актёр-Режиссёр» получил короткометражный фильм — «Кролик» режиссера Данилы Дунаева. Также его ждал сюрприз: президент ГК «Армада» заявил, что готов заключить соглашение и подарить 1 млн рублей на съемки нового фильма.

Руководитель УМВД по Оренбургской области Михаил Давыдов вручил приз МВД России «За вклад в борьбу с экстремизмом» протоирею Александру Новопашину, который выступил режиссером картины «Рядом с нами».

Протоирей Александр Новопашин с наградой от УМВД по Оренбургской области за вклад в борьбу с экстремизмом

Приз за вклад в киноискусство вручили Народной артистке России Ларисе Удовиченко и продюсеру Файту Хайдушка. Ранее в рамках девятого фестиваля аналогичные призы получили Народные артисты России Сергей Шакуров и Сергей Безруков.

«Становление кинофестиваля произошло, и мы этим гордимся», — сказала после церемонии закрытия президент кинофестиваля кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» Татьяна Воронецкая.

Музыкальным эпилогом международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» стал концерт Национального симфонического оркестра Башкирии. В честь Года российского кино и завершения IX евразийского кинофорума в Оренбурге музыканты представили специальную программу «Саундтрек по-русски».

Напомним, что с 27 августа по 2 сентября в Оренбурге проходил IX Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». В рамках программы «Сплетенные параллели» и международного конкурса показаны 20 картин.

В ледовом дворце «Звездный» скрестили клюшки сборная Оренбуржья по хоккею и звезды российской киноиндустрии. Благодаря новому другу фестиваля — Благотворительному фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» — в кинотеатре «Сокол» Сергей Безруков представил фильм Анны Матисон «После тебя», а актер театра и кино Артур Смольянинов представил новый проект «Кинопоэзия» в клубном комплексе «Яр». Второй год подряд в кинотеатре «Сокол» в рамках кинофестиваля прошел творческий вечер памяти оренбургского драматурга Алексея Саморядова. Это мероприятие — оренбургский акцент в программе IX Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард».