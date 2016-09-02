Панков: Главное в развитие АПК – это люди, проживающие и работающие в селе
Астрахань, 2 сентября, 2016, 20:36 — ИА Регнум. По словам председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Николая Панкова, именно сельское хозяйство остается в приоритете «Единой России».
«Партия всегда уделяет большое внимание людям, которые работают на селе. Они, можно сказать, обеспечивают безопасность нашей страны своим ежедневным трудом. Мы поддерживаем аграриев, и село отзывается на поддержку государства», — отметил Николай Панков.
Депутат считает показательным тот факт, как за короткое время в России удалось заместить ряд продуктов иностранного производства. «Если говорить о конкретных фактах, мы активно выступали за то, чтоб в проекте бюджета на поддержку АПК было выделено 237 млрд рублей. Мы оказываем все виды государственной поддержки, как на каждый гектар земли, так и на литр молока. Мы регулярно встречаемся с аграриями на партийных мероприятиях, таких как большой агропромышленный форум в Саратове или форум в Краснодарском крае. Общаясь с ними, мы разрабатываем именно те законы, которые нужны сегодня сельскому хозяйству», — заметил он.
Николай Панков привёл в пример принятый закон о взятии в оборот земель сельскохозяйственного назначения, которые не использовались в АПК до этого.
«Ещё раз повторюсь, главным в контексте развития АПК для партии являются люди, которые живут и работают на селе. И лучшим доказательством этого является тот факт, что правительство выделит 1,5 млрд рублей на программу восстановления сельских домов культуры. Возможность культурного досуга — положительный тренд, это прямое улучшения качества жизни людей, проживающих в сельской местности. Ещё, мы, например, выступаем за спорт — на ремонт спортзалов в сельских школах выделены средства из федерального бюджета. Также мы заботимся о здоровье: в рамках программы партпроекта «Земский доктор» граждане в деревне получают доступ к качественным услугам здравоохранения. Так или иначе, мы прислушиваемся к людям и стараемся удовлетворить их потребности», — сказал Николай Панков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Астрахань заявил, что правительство приняло решение обнулить экспортную пошлину на пшеницу на ближайшие два года.
«В результате зерновой рынок получит дополнительный стимул для развития», — подчеркнул глава правительства.