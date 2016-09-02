Астрахань, 2 сентября, 2016, 20:36 — ИА Регнум. По словам председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Николая Панкова, именно сельское хозяйство остается в приоритете «Единой России».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

«Партия всегда уделяет большое внимание людям, которые работают на селе. Они, можно сказать, обеспечивают безопасность нашей страны своим ежедневным трудом. Мы поддерживаем аграриев, и село отзывается на поддержку государства», — отметил Николай Панков.

Депутат считает показательным тот факт, как за короткое время в России удалось заместить ряд продуктов иностранного производства. «Если говорить о конкретных фактах, мы активно выступали за то, чтоб в проекте бюджета на поддержку АПК было выделено 237 млрд рублей. Мы оказываем все виды государственной поддержки, как на каждый гектар земли, так и на литр молока. Мы регулярно встречаемся с аграриями на партийных мероприятиях, таких как большой агропромышленный форум в Саратове или форум в Краснодарском крае. Общаясь с ними, мы разрабатываем именно те законы, которые нужны сегодня сельскому хозяйству», — заметил он.

Николай Панков привёл в пример принятый закон о взятии в оборот земель сельскохозяйственного назначения, которые не использовались в АПК до этого.

«Ещё раз повторюсь, главным в контексте развития АПК для партии являются люди, которые живут и работают на селе. И лучшим доказательством этого является тот факт, что правительство выделит 1,5 млрд рублей на программу восстановления сельских домов культуры. Возможность культурного досуга — положительный тренд, это прямое улучшения качества жизни людей, проживающих в сельской местности. Ещё, мы, например, выступаем за спорт — на ремонт спортзалов в сельских школах выделены средства из федерального бюджета. Также мы заботимся о здоровье: в рамках программы партпроекта «Земский доктор» граждане в деревне получают доступ к качественным услугам здравоохранения. Так или иначе, мы прислушиваемся к людям и стараемся удовлетворить их потребности», — сказал Николай Панков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Астрахань заявил, что правительство приняло решение обнулить экспортную пошлину на пшеницу на ближайшие два года.

«В результате зерновой рынок получит дополнительный стимул для развития», — подчеркнул глава правительства.