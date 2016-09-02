Москва, 2 сентября, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Более половины граждан России не тратят свое время на просмотр телевизионных дебатов между партиями-участницами выборов в Госдуму, такой вывод сделан по результатам опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), опубликованным на сайте этой организации.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Рядом с «Мечтой»

Согласно результатам опроса, дебаты смотрели 21% из опрошенных российских граждан, 23% не смотрели, но собираются, а 6% затрудняются ответить на этот вопрос. При этом 19% сторонников «Единой России» смотрят дебаты, а 47% даже не собираются смотреть. 26% голосующих за ЛДПР следят за дебатами, но 44% делать этого не собираются. 32% приверженцев КПРФ следили за ними, а 45% это неинтересно. Лишь 12% опрошенных считают, что теледебаты способны повлиять на их голосование на выборах в Госдуму, 32% считают, что дебаты не изменят ничего.

Опрос Фонда общественного мнения был проведен 28 августа в 53 субъектах России, всего было опрошено 1500 респондентов.

Напомним, выборы депутатов Госдумы состоятся в единый день голосования 18 сентября по смешанной системе: 225 мандатов получат кандидаты от победивших на выборах партий, еще 225 — одномандатники. ЦИК России зарегистрировал списки 14 партий, идущих на выборы в Госдуму. Наименования и эмблемы партий будут располагаться в избирательном бюллетене в следующем порядке: «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, ПАРНАС, «Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия».