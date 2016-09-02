Ташкент, 2 сентября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов умер на 79-м году жизни, говорится в совместном заявлении Сената парламента Узбекистана и правительства республики.

Saeima Ислам Каримов

Президент Узбекистана умер сегодня, 2 сентября, в 20.55 по местному времени. Смерть наступила в результате острого нарушения кровообращения головного мозга в связи с перенесенным инсультом.

В соответствии с пожеланиями Каримова, он будет похоронен (согласно мусульманским обычаям) 3 сентября в г. Самарканде, где покоятся его родители. Там же состоится и церемония прощания.

Назначена похоронная комиссия во главе с премьер-министром Узбекистана Шовкатом Мирзияевым.