Севастополь, 2 сентября, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников назвал имена пяти кандидатов на должности вице-губернаторов, которые он внес на рассмотрение в Законодательное собрание. Об этом он заявил журналистам 2 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Дмитрий Овсянников

Илья Пономарев, в настоящее время исполняющий обязанности заместителя губернатора, предложен на должность заместителя губернатора, курирующего вопросы финансов, экономики, имущественного блока. Предыдущее место его работы — руководитель Агентства по инвестиционному развитию Удмуртской Республики.

За работу департаментов архитектуры и градостроительства, приоритетных проектов, управления по делам молодежи и информатизации и связей будет отвечать нынешний глава Контрольно-счетной палаты Севастополя Дмитрий Гладский. До назначения на должность председателя КСП он занимал должность замглавы города Сургут.

За весь социальный блок в правительстве будет отвечать Юрий Кривов. В настоящее время он является заместителем председателя правительства Пензенской области.

За блок, связанный с развитием городского хозяйства и ряда направлений надзора будет отвечать Владимир Базаров. «Сейчас он работает заместителем главы города Сургут по аналогичным вопросам», — добавил врио губернатора.

За общественную коммуникацию, взаимодействие с городским сообществом, куратором трех департаментов общественной коммуникации станет Вячеслав Гладков. «В настоящее время он действующий мэр города Заречный и в понедельник сложит свои полномочия», — уточнил Овсянников.

«Мои выводы основываются на том результате совместной работы, которые мне удалось сделать за короткий период. Я буду убеждать депутатов заксобрания дать мне в некотором смысле аванс доверия по предложенным кандидатурам и доказывать результатами работы этих лиц», — сказал Овсянников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников подписал указ об отставке правительства города. При этом все члены правительства до формирования нового состава пока продолжают исполнять свои обязанности в должности исполняющих обязанности.

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