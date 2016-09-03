Благовещенск, 3 сентября, 2016, 09:50 — ИА Регнум. «Сегодня ряд амурских социологов и политологов пребывают, мягко говоря, в недоумении. Как показывают различные опросы, выборы 18 сентября 2016 года мало интересуют жителей Амурской области. На первый взгляд, это очень странно. Казалось, что все должно быть наоборот.

Conscious Флаг Амурской области

Выборы депутатов Госдумы VI созыва, прошедшие в 2011 году стали самыми «жаркими» за последние лет двадцать, как в России, так и в Приамурье. И можно было предположить, что новая избирательная кампания примет эстафету от предыдущей и вызовет у граждан повышенный интерес.

Но этого не происходит. Совсем. Напротив, совершенно индифферентное отношение со стороны населения… Даже возвращение одномандатной системы и участие в выборах рекордного количества партий (в этом году за депутатские мандаты Государственной Думы их борются четырнадцать), никак не привлекает потенциальных избирателей. Почему такое происходит в Амурской области, вместе с экспертами попытался разобраться наш корреспондент.

Держаться подальше от выборов

«Причин такого феномена несколько, — говорит социолог Сергей Иваницкий. — Впрочем, подобную апатию и феноменом-то называть можно с большой долей условности. Это как раз объективный показатель социальной температуры в обществе. Ни для кого не секрет, что страна проходит непростой этап экономических сложностей. Многие отдают себе отчет, что в значительной степени он обусловлен внешними факторами.

А теперь вспомните, что обещали многие эксперты в 2014 году. Россия в ближайшие полгода-год рухнет в бездну. Начнется повальная безработица. Пустые прилавки магазинов и нищета. Но прошло уже два года и что мы видим?

Да, экономические трудности налицо. Но, ни о какой повальной безработице речь не идет. Более того, цифры занятости населения практически не отличаются от цифр «тучных» лет. Прилавки магазинов ломятся от товаров. Приятным бонусом стал рывок в развитии местных производителей. И этот перечень можно продолжать. Так что ни о каком крахе речь в принципе не идет. Даже западные эксперты сегодня признают, пик экономического кризиса Россия преодолела. Все эти международные экономические игры с искусственным понижением стоимости нефти на мировом рынке и санкции оказались бесполезными в отношении нашей страны

К чему такое длинное предисловие? Да к тому, что все это и повлияло на общественное сознание. Люди, как никогда раньше стали ценить стабильность. Никакие, даже, самые незначительные потрясения им не нужны. Единственное, что им нужно сегодня — это уверенность в завтрашнем дне. А любые выборы, тем более самого высокого уровня являются в определенном смысле дестабилизирующим фактором. Лозунги отпугивают. Одни обещают все отнять и поделить, вторые обосновывают необходимость «шоковой терапии», третьи обещают отпустить цены в свободное плавание. Вот отсюда — желание держаться от выборов подальше».

Амурчане стали ценить стабильность

Еще об одном существенном факторе, рассказывает известный российский политолог, Вице-президент российской ассоциации политических конультантов Андрей Максимов. «Безусловно, это чисто региональный момент. Год назад, во время выборов губернатора, многие политические силы в один голос заявляли о том, что Амурская область практически банкрот, а ее жители будут жить, не просто плохо, а очень плохо. Естественно, после победы на выборах Александра Козлова, отношение к нему сначала было весьма настороженное.

Но постепенно все опасения развеялись. Область на выгодных условиях смогла перекредитовать свои займы, взятые ранее. В регион зашли инвесторы и крупные федеральные проекты. Начали появляться новые рабочие места. Выплачивается зарплата. Любая возникающая социальная проблема сразу же попадает на контроль Правительства и лично губернатора, и, как правило, оперативно решается.

В общем, если говорить простым языком, амурчане и губернатор притерлись и поверили друг другу. Народ успокоился. И это очень хорошо. Ведь что для людей важно в периоды кризиса? Ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. За год руководства областью Александром Козловым, такие ощущения появились и с каждым месяцем лишь укрепляются.

Не случайно ведь во всероссийском рейтинге социально-экономической устойчивости Амурская область — один из дальневосточных лидеров (фонд «Петербургская политика»). Далеко позади остались соседи — приморцы и хабаровчане. Так что амурчане стали ценить то, что имеют». И пусть проблемы были, есть и, конечно будут, решать их, согласитесь, гораздо проще в атмосфере доверия».

Народ с сошкой — семеро с ложкой

Ряд экспертов еще одной из основных причин безразличия к выборам называют качественный состав кандидатов в Государственную думу от Амурской области. Ведь именно одномандатники являются по сути лицом или лицами предвыборной гонки 2016 года. А лица и фамилии кандидатов как минимум малоизвестны населению, максимум — мало популярны среди жителей региона.

По мнению того же Андрея Максимова, пул кандидатов испытывает явный дефицит ярких харизматичных фигур.

«Чтобы завоевать симпатии избирателей, помимо правильной избирательной стратегии, важны и другие факторы. Это узнаваемость кандидата, наличие конкретных дел за плечами (замечу, реальных, а не виртуальных, завернутых в фантик популистских лозунгов), жизненный опыт и, конечно, харизма. Посмотрите сами на этот список семи. Я имею в виду амурских кандидатов в Государственную думу. По большому счету, ни один из них, подчеркиваю, ни один, не соответствует этим критериям».

Действительно, давайте взглянем на этих кандидатов, на их послужной список, на их дела. Разве этим людям есть чем гордиться? Какие их высшие достижения? Посмотрите, думаю, придете к такому же выводу, что и политолог Андрей Максимов. Могут ли эти люди качественно и профессионально разрабатывать и принимать законы?

Имею в виду всех без исключения: Роман Барило («Родина»). Чем известен? Лишь тем, что имеет отношение к микрофинансовым организациям. Депутат благовещенской Думы. Евгений Волков («Коммунисты России»). Обычный пенсионер, в прошлом — чекист. Роман Кобызов (КПРФ). Рядовой преподаватель и участник нескольких археологических экспедиций. Депутат регионального Заксобрания. Иван Абрамов (ЛДПР). В прошлом недолго работал в малом бизнесе. Ныне действующий депутат Госдумы. Наталья Калинина («Яблоко»). И снова стандартный преподаватель, по совместительству организатор нескольких митингов. Валерий Паршинков («Зеленые»). Быть может, вы слышали про несчастную Николаевскую птицефабрику в Амурской области, принадлежащую ФСИН? До последнего времени, когда люди перестали получать зарплату, попадали с инфарктами в больницу, когда забили последнюю птицу, именно он являлся руководителем предприятия. Кирилл Зимин («Справедливая Россия»). Когда-то тренировал спортсменов. Больше о нем ничего конкретного земляки сказать не могут. Совсем еще недавно, к слову, был единороссом.

Такой вот выбор желающих заполучить место в Госдуме! По большому счету, единственное, что отличает кандидатов друг от друга — их финансовые возможности. Если тот же Иван Абрамов хоть всю область словно обоями может заклеить своими плакатами, то Евгению Волкову вряд ли под силу что-то иное, кроме публикации своих блогов в интернете. А в остальном… Те же лица, только в профиль. Директоров предприятий, заслуженных юристов и экономистов в этом регионе, увы, не нашлось.

Поэтому, стоит ли удивляться такому отношению электората к этим выборам? Если, по мнению многих, выбирать попросту не из кого».

Работать надо, а не болтологией заниматься

Но если выбирать не из кого, то возникает резонный вопрос: почему на выборы депутатов Государственной думы не пошли те известные амурчане, которые с большой долей вероятности оставили бы позади семерых смелых? Ведь их узнаваемость и положительный рейтинг на порядок выше.

Каким мог бы быть список из действительно серьезных и популярных в области людей? Вместе с местными экспертами попробовали собрать виртуальную команду. А после общения с некоторыми из них, складывается впечатление, что их нынешняя работа привлекает куда больше потенциального кресла в Госдуме.

По словам ректора Амурского государственного университета Андрея Плутенко, об участии в выборах в Государственную думу он даже не задумывался. «Сегодня гораздо важнее находиться здесь, в Благовещенске. Наш университет сейчас — на важном этапе своего развития. Реализуются разнообразные проекты местного и федерального уровня, связанные в том числе, с космодромом «Восточный», новыми крупными предприятиями Приамурья. Множество планов на ближайшие годы. Работы предостаточно. Поэтому уходить из АмГУ не собирался и не собираюсь».

Примерно такой же ответ последовал от начальника ДВОКУ Владимира Грызлова: «Знаете, важная часть моей жизни связана с училищем. Мы уже неотделимы друг от друга. Как показывает практика, мы готовим одних из лучших офицеров в стране. Престиж ДВОКУ растет ежегодно. И моя задача не только поддерживать высокий уровень, но и двигаться вперед. Поэтому мое место именно здесь. Да и политика — не для меня, если честно».

С иронией отнеслась к идее баллотироваться директор Амурского областного театра драмы Татьяна Бедина: «Посмотрите на меня, ну какой из меня депутат Госдумы? Чтобы туда попасть, надо уметь многое обещать. А я привыкла быть честной и отвечать за свои слова. Не надо, спасибо. Есть более достойные кандидатуры. У меня любимое дело в Благовещенске. Здесь я счастлива».

«Вы знаете, сейчас сложные экономические реалии. Нужно не только развивать наше предприятие, но и решать вопросы, касающиеся всех жителей региона. Например, увеличивать доходную часть бюджета Амурской области. Поэтому, сегодня считаю необходимым работать здесь, в Благовещенске, — делится своими мыслями еще один известный амурчанин, гендиректор ООО «Амурский бройлер» Олег Турков. — Если у кого-то есть много свободного времени и сильное желание строить карьеру, могу, лишь пожелать удачи».

«Было несколько предложений уйти в политику, — это слова генерального директора АО «Дальневосточная распределительная компания» Юрия Андриенко. — Но всегда останавливало то, что не могу оставить дело, в котором хорошо разбираюсь и люблю. На своем месте я смогу принести больше пользы».

Самый лаконичный ответ о возможном участии в выборах Государственной думы дал гендиректор ООО «Амурагроцентр» Александр Сарапкин: «Работать надо, а не болтологией заниматься. Очень много дел в Амурской области».

Единственный, кто признался, что подумывал об участии в выборах по одномандатному округу, оказался советник губернатора по вопросам строительной отрасли и, несомненно, самый известный и почетный строитель области Александр Синьков. «Да, на определенном этапе подумывал об участии в выборах. Но, как вы знаете, на строительном рынке Приамурья, как и в других регионах страны, начали возникать серьезные проблемы. Недостроенное жилье и обманутые дольщики. Губернатор поручил мне вплотную заняться этими вопросами. Вопрос выбора или-или даже не стоял. Проблемы людей гораздо важнее. Естественно, ни на что другое времени сейчас просто нет. Впрочем, на съезде партии «Единая Россия» меня включили в федеральный список. К слову, на мой взгляд, это более высокий уровень ответственности. Работа в целом на партию сложнее, чем, когда ты говоришь только за себя, какой я хороший. Список — это уже ответственность и за своих однопартийцев».

Как и Александр Синьков, скорее всего, не имел бы проблем в борьбе с нынешними кандидатами глава второго по численности населения города Амурской области Белогорска Станислав Мелюков. Недавно избранный в генеральный совет партии «Единая Россия», популярный в народе градоначальник объясняет свое нежелание идти в Государственную думу: «Так получилось, что выборы в Госдуму совпали с выборами главы Белогорска. Я задолго до выборов примерно представлял, кто хочет возглавить наш город и какие сомнительные силы за ними стоят. В отсутствие другого стабильного кандидата от «Единой России», эти городские выборы превратились бы в битву с неочевидным исходом для Белогорска. За последние годы в городе было сделано много хорошего и не хотелось бы, чтобы в одночасье все это пошло прахом. А кульминационным моментом в принятии решения вновь идти на выборы главы Белогорска стала убедительная просьба об этом наших ветеранов 6 мая».

«Вот скажите, что конкретно полезное для области сделал хоть один депутат Государственной думы от нашего региона?», — спрашивает уполномоченный по правам человека в Приамурье Любовь Хащева. Лично я ничего об этом не слышала. Тысячи обращений приходят в мою приемную. Мы ежедневно работаем с ними, встречаемся с людьми, обращаемся в разные инстанции. Стараемся всем помочь… Но в моей практике не помню, ни одного случая, чтобы наш депутат Госдумы оказал кому-то реальную помощь. Что касается лично меня, уверена: гораздо больше пользы принесу именно здесь в Амурской области, чем в Москве».

И последнее. Так уж сложилось в этом дальневосточном регионе, что в выборах депутата Госдумы политические тяжеловесы участие не принимают. Если же гипотетически допустить, что все бы они решились сразиться в нынешней избирательной кампании, то, наверняка, борьба за победу шла бы между тремя безоговорочными лидерами: Владимиром Грызловым, Александром Синьковым и Станиславом Мелюковым. Об этом свидетельствуют и их высокие рейтинги и популярность в обществе. Иван Абрамов, которого сегодня называют фаворитом предвыборной гонки, при таком раскладе, вряд ли, мог бы рассчитывать на место выше четвертого.

Сергей Тимофеев»