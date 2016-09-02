Москва, 2 сентября, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Выдача Печерским судом Киева ордера на арест министра обороны России Сергея Шойгу выражает желание властей Украины хотя бы таким путем получить нормального министра обороны, считает официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздух

На своей странице в Facebook Мария Захарова выразила также и недоумение, почему российского министра обороны вызывают в Киевский суд одного, без его подчиненных, которые, по версии властей Украины, давно наносят ущерб её национальной безопасности. Возможно Печерский суд опасается, что все они явятся по его повестке.

Не исключено, что таким образом власти Украины хотят решить кадровую проблему и получить в свое распоряжение нормального министра обороны. В таком случае Мария Захарова советует официальному Киеву терпеть и надеяться на удачу.

Напомним, 1 сентября, Печерский районный суд Киева постановил задержать министра обороны России Сергея Шойгу. В постановлении указано, что после задержания российский министр должен быть доставлен в суд в течение 36 часов. Ранее Генпрокуратура Украины опубликовала список официальных лиц руководства России, которых Киев подозревает в подрыве основ национальной безопасности Украины. Кроме Сергея Шойгу, в список включены его заместители Николай Панков и Дмитрий Булгаков, десять высокопоставленных российских генералов, советник президента России Сергей Глазьев, а также бывший полномочный представитель президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев.