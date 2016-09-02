Ереван, 2 сентября, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Иранский парламент одобрил законопроект о совместном строительстве двух гидроэлектростанций с Азербайджаном.

president.am Церемония закладки Мегринской ГЭС, президент Армении Серж Саргсян и министр энергетики Ирана Маджид Намджу

Как сообщает iran.ru, законопроект разрешает строительство электростанций вблизи реки Аракс в приграничном районе, в иранском городе Маразад и азербайджанском городе Ордубад.

Документ предусматривает сотрудничество в строительстве электростанций на плотинах Хода Афарин и Гыз галасы, на реке Аракс, а также строительство Ордубадской электростанции на азербайджанской стороне и электростанции в Маразаде, на иранской стороне.

Агенство «АрмИнфо» отмечает, что в случае реализации данного проекта объемов воды для Мегринской ГЭС в Армении может попросту не хватать. Ранее заместитель министра энергетики и природных ресурсов Армении Арег Галстян заявлял, что из-за экологических проблем, связанных с уменьшением объема воды в реке Аракс, а также увеличением водозаборов со стороны Турции в северной части Армении, пришлось пересмотреть этот проект в сторону уменьшения мощности. Если изначально планировалось построить две станции (Мегри — Армения, Карачилар — Иран) по 130 МВт каждая и суммарной выработкой электроэнергии порядка в 850 млн. кВт в год, то теперь рассматривается вариант с мощностью в 100 МВт. В этой связи изменен и диаметр туннеля, по которому будет проходить вода между двумя ГЭС. Замминистра сообщал также, что реализация проекта может начаться в ближайшее время. В период возврата инвестиций вся электроэнергия, выработанная на армянской станции, будет поставляться в Иран, которая после возвращения капитальных затрат полностью станет собственностью Армении.

Мегринская ГЭС ранее считалась самым перспективным совместным армяно-иранским проектом. Хотя стороны вплотную приступили к завершающей стадии проекта и анонсировали старт строительства еще в ноябре 2012 года, до сих пор работы еще не начаты по причине сузившихся из-за санкций возможностей Тегерана. В случае завершения проекта станция станет самой крупной в Закавказье. По проекту, строительство в сумме $323 млн профинансирует Иранская инвестиционная компания. Армения за свою часть проекта будет расплачиваться электроэнергией, произведенной на самой ГЭС, а спустя 15 лет гидроэлектростанция будет передана армянской стороне.

Пока армяно-иранские экономические отношения никак не могут сдвинуться с мёртвой точки, то после отмены санкций резко активизировались экономические связи между Тегераном и Баку. Иран и Азербайджан, в последнее время, расширяют свое сотрудничество в различных областях. Ключевым и самим амбициозным проектом является план по созданию транспортного коридора «Север-Юг», который свяжет Санкт-Петербург с Мумбаи. Планируется перемещение грузов из Индии, Ирана, Азербайджана и России посредством морского, железнодорожного и автомобильного транспорта.