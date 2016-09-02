Великий Новгород, 2 сентября, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Концепция обустройства набережных реки Волхов в Великом Новгороде обсуждалась сегодня, 2 сентября, на совещании в новгородском правительстве с представителями власти, бизнеса, архитекторов, историков, археологов и общественности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, рассматривалось предложение одной из строительных компаний из Санкт-Петербурга о реконструкции 20 км береговой линии — от Рюрикова городища (в 2 км к югу от Великого Новгорода, сейчас входит в черту города) до нового автомобильного моста на северной окраине города.

Ольга Ларина ИА REGNUM Набережная в Великом Новгороде

Первый вице-губернатор Вероника Минина поставила задачу определить единую концепцию большого и значимого проекта, под который регион сможет получить федеральное финансирование. Отмечалось, что ранее разработанный проект «Ганзейской набережной» также планируется включить в общую концепцию обустройства берегов Волхова.

Читайте также: В Великом Новгороде вновь объявлен конкурс на проект Ганзейской набережной

Как отметил председатель комитета по туризму департамента культуры и туризма Евгений Родионов, сегодня состояние набережных города является «сдерживающим фактором для развития туризма в Великом Новгороде», при том, что город посещает большое количество туристов и экскурсантов, а с 2015 года Великий Новгород включён в «Серебряное ожерелье России». По итогам совещания было принято решение о создании рабочей группы.

Накануне, как сообщает новгородская интернет-газета «Ваши новости», на встрече с журналистами и блогерами губернатор Новгородской области Сергей Митин оценил разработку проекта обустройства набережных в 0,5 — 1 млрд рублей, а сама реконструкция, по его словам, может стоить до 10 млрд рублей.

Отметим, что 1 июня 2016 года Сергей Митин обсуждал концепцию обустройства городских набережных с руководством петербургской строительной компании ЗАО «Пилон» — президентом ЗАО «Пилон» Владимиром Дедюхиным и председателем совета директоров Мевлуди Блиадзе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, набережные Великого Новгорода давно нуждаются в реконструкции. Участок набережной Александра Невского в Великом Новгороде — от лодочной станции до улицы Никольской — остаётся недостроенным с 1970-х годов. С 2006 года в рамках подготовки к 1150-летнему юбилею города и 29-м международным Ганзейским дням в Великом Новгороде обсуждался проект создания здесь «Ганзейской набережной», но к 2009 году, когда в городе прошли оба события, реализован так и не был.

В 2013 году был разработан очередной проект реконструкции: за сумму в 41,7 млн рублей его осуществило ОАО «Институт Новгородгражданпроект». Сама реконструкция оценивалась тогда в 1 млрд рублей и, по словам губернатора Митина, была одобрена в московских министерствах. Но до реализации проекта опять дело не дошло. При этом в запустении в пределах центра Великого Новгорода, остаётся не только этот участок набережной Волхова, но и береговая территория близ Новгородского академического театра драмы имени Ф.М.Достоевского.

Читайте также: Проект реконструкции набережной Великого Новгорода одобрили в Москве