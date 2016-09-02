Киев, 2 сентября, 2016, 19:28 — ИА Регнум. На Донетчине и Луганщине сохраняется относительно спокойная военная обстановка. Противоборствующие стороны вторые сутки не применяют тяжелую артиллерию и бронетехнику. Об этом 2 сентября сообщают военные ведомства ДНР, ЛНР и Украины, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В частности сегодня командующий оперативным командованием ДНР Денис Синенков основное внимание на пресс-конференции уделил оглашению статистических данных ведения боев на Донетчине за август 2016 года. По его словам, за восемь месяцев 2016 года подразделения ВСУ более 68 тысяч раз обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах Донетчины. «За прошедший месяц украинские силовики 15 269 раз обстреляли населенные пункты республики, из которых 13 117 раз противник применил запрещенное Минскими соглашениями вооружение», — добавил Синенков.

При этом в августе ВСУ 80 раз обстреливали позиции ДНР из установок реактивной системы залпового огня «Град». Синенков отметил, что за минувший месяц в результате ведения боевых действий восемь мирных жителей погибли, еще 46 человек получили ранения. «Потери среди военнослужащих республики составили шесть человек убитыми и 10 ранеными… За период с 1 по 31 августа огнем украинской артиллерии разрушено и повреждено на Горловском направлении — 140, на Донецком — 219, на Мариупольском — 49 домостроений и объектов инфраструктуры», — сказал Синенков.

Он также проинформировал, что за последние семь дней Украина усилила группировку войск у линии фронта тяжелыми арторудиями, установками РСЗО и боевыми машинами. Так, под Донецком выявлены до двух батарей гаубиц «Акация» и «Гвоздика», до батареи крупнокалиберных минометов, порядка двух танковых рот и около взвода БМП. На Горловском направлении обнаружены взвод САУ «Акация», две батареи гаубиц «Гвоздика», до батареи ЗСУ «Шилка» и до взвода 120-мм минометов. «На Мариупольском направлении выявлено нахождение до батареи 152-мм гаубиц «Мста-С», до взвода РСЗО «Град», взвод 152-мм САУ «Акация», до батареи крупнокалиберных минометов, а также до двух танковых рот», — уточнил Синенков.

Вчера, 1 сентября, на Луганщине Народная милиция ЛНР не зафиксировала обстрелов ВСУ вдоль линии соприкосновения. «Ситуация за сутки стабилизировалась. За сутки с 1 на 2 сентября обстрелов территории ЛНР не зафиксировано, режим прекращения огня соблюдался вдоль всей линии соприкосновения. Это позволяет надеяться на дальнейшее развитие тенденции перехода к мирному диалогу», — отметил спикер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Он сообщил, что в г. Счастье украинские войска развернули базу для подготовки диверсантов и снайперов. «Силами специальных операций активизирована подготовка диверсантов для проведения терактов на территории ЛНР. В районе населенного пункта Счастье на территории базы отдыха командованием ВСУ организован лагерь подготовки разведчиков-диверсантов и снайперов. На территории базы дислоцируется подразделение численностью до 100 человек, из них 30 польских и латышских наемников-снайперов, о чем свидетельствуют нашивки на форме и язык общения. Данные подразделения осуществляют передвижение малыми группами вдоль лесополос, откуда могут производить провокационные обстрелы по позициям Народной милиции, располагающимся на другой стороне реки Северский Донец», — рассказал Марочко.

Марочко также рассказал, что на аэродроме ВСУ в Луцке осуществляется подготовка авиагрупп на штурмовиках СУ-25, в ходе которой отрабатываются полёты на сверхмалых высотах и свободный поиск цели при осуществлении авиаударов в условиях нулевой видимости. При этом Украина проводит ремонт заброшенного аэродрома в Харьковской области, «способного принять транспортную авиацию НАТО при переброске контингента из стран ближнего зарубежья».

В свою очередь, спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко сообщил, что вчера обстановка в районе проведения АТО улучшилась.

«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один — получил ранения. Инцидент произошел в Станице Луганской в результате подрыва на взрывном устройстве… Впервые за последние несколько месяцев враг не применял тяжелого вооружения», — сказал Лысенко добавив, что командование ДНР выдало разрешение на применение артиллерии в темное время суток.

По его словам, вчера в Троицком, Луганском, Верхнеторецком, промзоне Авдеевки и Невельском (Донецкое направление) боевые действия велись в промежутке между 10:00 — 18:30. «Обстрелы со стороны противника велись только из стрелкового оружия и гранатометов», — уточнил Лысенко. При этом в Марьинке и Гранитном (Мариупольское направление) позиции ВСУ трижды обстреливались из стрелкового оружия.Он также проинформировал, что украинские войска продолжают усиленно тренироваться. В частности на Черниговщине состоялись тренировки артиллеристов систем «Ураган».

Подразделения осуществили ночные и дневные стрельбы, совершенствуя навыки по корректировке огня. Шосткинские нацгвардейцы провели масштабные тренировки по подготовке к действиям в чрезвычайных обстоятельствах. А в учебном центре Национальной академии НГУ в Харькове курсанты командно-штабного факультета учились преодолевать специальную полосу препятствий.Кроме того, спикер Минобороны Украины Алексей Чернобай отметил, что военное ведомство провело наращивание состава зенитно-ракетных войск и количества авиатехники. «В Воздушных силах проведено наращивание боевого состава зенитно-ракетных войск, увеличено количество исправной авиатехники», — сказал Чернобай.

При этом были увеличены боевые возможности системы противовоздушной обороны в восточных и южных регионах страны. В Минобороны также заявили, что восстановили четыре корабля и семь катеров Военно-морских сил Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ДНР подтвердили, что ВСУ придерживаются режима прекращения огня. В частности, ведение боевых действий не было зафиксировано в Донецке, Макеевке, Ясиноватой, Докучаевске, Новоазовском и Тельмановском районах (Донетчина, под контролем ДНР).