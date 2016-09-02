Киев, 2 сентября, 2016, 19:22 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Достоинство

За последние 10 лет власти Украины распродали военного имущества на 1,8 млрд грн (67,6 млн долл). Об этом 2 сентября в ходе отчета в комитете украинского парламента заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает ИА REGNUM.

«Хочу напомнить, что украинская армия после развала Советского Союза получила в наследство 6011 танков, 5791 боевую машину, около 6500 единиц артиллерии, свыше 1000 боевых самолетов, 400 вертолетов. С этого начиналась независимая Украина — с независимых Вооруженных сил. Наибольшие распродажи состоялись до 2005 года и большинство документов просто потеряны или уничтожены. Тем не менее военная прокуратура сейчас восстанавливает эти материалы на встречных проверках различных коммерческих фирм, которые проводили эти сделки. В период 2005—2014 гг. было продано военного имущества за последние 10 лет на 1 млрд 837 млн 299 грн. Из них, к сожалению, 832 танка, 232 вертолета, 202 самолета и беспилотника, 714 БМП и БТР, 4930 автомобилей, 28 555 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 1 млн 824 тыс. стрелкового оружия, боеприпасов — на 560 млн», — рассказал Луценко.

«Должен сообщить, что ГПУ и по этому факту открыла и расследует ряд уголовных производств — по фактам хищения военного имущества ВСУ и доведения их до состояния небоеготовности. Могу сказать, не раскрывая тайну следствия в деталях, только о том, что мы обнаружили сенсационные материалы, которые свидетельствуют о том, что бывшие руководители Министерства обороны выносили из Минобороны полный перечень имеющегося вооружения, что является абсолютно секретным документом, с целью уничтожения боеготовности ВСУ. Оценка этим и другим должностным особам, безусловно, будет дана. Мы планируем это сделать в течение текущего года», — пообещал Луценко.

Он сообщил, что украинские правоохранители сотрудничают с офисом прокурора Международного уголовного суда в Гааге в вопросе привлечения к ответственности властей Российской Федерации и руководства Вооруженных сил РФ за развязывание конфликта на Донбассе и Крыму. «Мы также сотрудничаем с офисом прокурора Международного уголовного суда касательно вопросов ответственности руководства РФ и представителей их ВС по поводу событий на востоке Украины и в Крыму», — уточнил Луценко.

Он также проинформировал, что обратится в парламент с представлениями на ряд депутатов по факту госизмены. «Я планирую внести на рассмотрение Верховной рады другие представления о привлечении к ответственности по подозрению в государственной измене и других деятелей, в том числе тех, кто носит депутатское звание. Я это планирую сделать. Причем долго тянуть не собираюсь. Следствие сейчас подбирает последние факты, чтобы я мог сформировать подозрение и представления в ВР», — добавил Луценко.

Напомним, 29 августа министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина начала создавать резерв из восстановленной военной техники. «Сегодня мы считаем технику, которая поступает в ВСУ, уже не на единицы, а на тысячи. Качество техники намного лучше, чем она была до этого», — заявил Полторак. По мнению главы Минобороны, успех реформирования ВСУ возможен только при условии изменений в военно-промышленном комплексе.