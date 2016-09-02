Нижний Новгород, 2 сентября, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Школы и больницы Кстова и Дзержинска (Нижегородская область) задолжали за потребленные тепловые ресурсы более 27 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в нижегородском филиале ОАО «Энергосбыт Плюс».

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

По данным энергетиков, к числу крупных должников среди бюджетных потребителей Дзержинска относится городская больница №8, сумма долга которой составляет 3,5 млн рублей, городская больница №7 с долгом 3,4 млн рублей, а также городская больница №2 с 3 млн рублей.

Среди бюджетных организаций крупными должниками, в основном, являются учреждения образования: МБО ДО «Дворец детско-юношеского творчества», сумма долга которого составляет 1,3 млн рублей, МБОУ «Средняя школа №8» — 1,3 млн рублей, МБОУ «Средняя школа №2 имени И.А. Сухана» — 1,2 млн рублей, МКОУ «Кстовская школа-интернат» — 1,1 млн рублей, МБОУ «Гимназия №4» — 1 млн рублей.

В настоящее время у поставщика услуги отсутствуют официальные документы от указанных выше организаций, подтверждающие конкретные сроки погашения задолженности. В связи с этим данные организации не могут получить паспорт готовности к отопительному сезону.

Энергетики отмечают, что правила оценки готовности к отопительному сезону обязывают теплоснабжающие организации не осуществлять пуск тепла потребителю при отсутствии паспорта готовности к отопительному сезону. В свою очередь отсутствие задолженности за теплоресурсы является одним из обязательных условий готовности к отопительному сезону и получения паспорта готовности.

В связи с этим в адрес губернатора Нижегородской области от имени поставщика услуги направлено официальное письмо о задолженности за тепловую энергию и горячую воду учреждений, финансируемых из бюджета Нижегородской области и Кстовского муниципального района.