Нижний Новгород, 2 сентября, 2016, 19:01 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде неизвестные в масках закидали яйцами заместителя председателя партии ПАРНАС и федерального координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзу-младшего, сообщает «Лайф» со ссылкой на пресс-службу «Открытой России».

Владимир Кара-Мурза-младший

Происшествие случилось в одном из кафе в Нижнем Новгороде, где снимался фильм, посвященный памяти Бориса Немцова.

По словам пострадавшего, в кафе ворвались трое в капюшонах, масках и с яйцами. Злоумышленники стали бросать яйца во Владимира Кара-Мурзу-младшего, целясь в его голову и лицо. В результате нападавшие подбили ему левый глаз, испортили одежду и «убежали за гонораром», как выразился зампред ПАРНАСа на своей странице в Facebook.

Напомним, это не первое подобное нападение на представителя партии ПАРНАС. 10 августа неизвестные закидали помидорами председателя партии Михаила Касьянова в Ставрополе, а незадолго до этого в Рязани издевательски преподнесли ему велосипед без руля и педалей.