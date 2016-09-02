Астрахань, 2 сентября, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации обнулило экспортную пошлину на пшеницу. Об этом сегодня, 2 августа, сообщил журналистам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Астрахань.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Медведев заявил, что правительство приняло решение обнулить экспортную пошлину на пшеницу на ближайшие два года. «В результате зерновой рынок получит дополнительный стимул для развития», — подчеркнул глава правительства.

Напомним, экспортная пошлина на пшеницу была введена в России в феврале 2015 года для регулирования внутреннего рынка. В тот период из-за резкой девальвации рубля производители пшеницы стали активно продавать зерно за рубеж, так как экспортная цена привязана к доллару США.

Правительство несколько раз меняло размер пошлин, последний раз это было 1 октября 2015 года. В итоге, до этого момента экспортная пошлина на зерно рассчитывалась по формуле 50% от таможенной стоимости партии минус 6500 руб. за 1 т, но не менее 10 руб.

Производители пшеницы старательно лоббировали отмену экспортных пошлин.

Из-за достаточно благоприятного летнего периода урожай зерновых в этом году обещает быть большим. По расчетам министерства сельского хозяйства России валовый сбор зерна в этом году составит от 110 млн тонн. При этом урожай пшеницы прогнозируется на уровне 65−68 млн тонн. При этом внутренне потребление зерновых оценивается в 72−74 млн тонн, в том числе пшеницы — до 40 млн тонн.