Саратов, 2 сентября, 2016, 18:55 — ИА Регнум. УФПС Саратовской области известило ИА REGNUM, что факт хищения 330 тыс. рублей был выявлен в ходе проведения внутренней ревизионной проверки. Все материалы незамедлительно были переданы в правоохранительные органы, в ходе расследования со стороны предприятия было оказано максимальное содействие в установлении виновных.

agora.md «Почта России»

Руководство Саратовского филиала «Почта России» отреагировала на публикацию ИА REGNUM о продолжающихся масштабных хищениях денежных средств начальниками почтовых отделений.

«В настоящее время привлеченная к ответственности сотрудница уволена с предприятия, она полностью признала свою вину и практически полностью возместила нанесенный ущерб, — указано в комментарии пресс-службы ведомства. — Чтобы исключить подобные случаи злоупотребления служебным положением, УФПС Саратовской области принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с денежными средствами филиала. Необходимо отметить, что происшествие не отразилось на обслуживании клиентов. Все обязательства перед населением выполнены в срок и в полном объеме».

Как сообщало ИА REGNUM, за последний год начальники разных почтовых отделений в Саратовской области похитили: 7,5 млн рублей, 670 тыс., 475 тыс., 142 тыс. Это были пенсии, пособия, денежные переводы, плата за услуги ЖКХ.

На этот раз начальник отделения почтовой связи 4 класса Березина речка Саратовского района присвоила денежные средства в размере 330 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, она присвоила средства, принадлежащие ФГУП «Почта России», находясь на рабочем месте и используя свое служебное положение.