Калуга, 2 сентября, 2016, 18:46 — ИА Регнум. 16 калужских населенных пунктов в течение четырех месяцев принимали участие в первом региональном конкурсе «Самая красивая деревня Калужской области», но победителя определить не удалось, сообщает 2 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Фото Георгия Орлова, пресс-служба правительства Калужской области Подведение итогов конкурса на самую красивую калужскую деревню

По организаторов конкурса, пользователями социальных сетей и сайтов, а также членами жюри проводился взыскательный отбор наиболее благоустроенной, красивой, и самобытной деревни, которую в будущем охотно могли бы посещать туристы из других регионов.

В тройку лидеров конкурса вошли: село Климов Завод Юхновского района, деревня Беляево, также Юхновского района и село Недельное Малоярославецкого района. Представителям этих населенных пунктов были вручены Благодарственные письма и памятные призы. Теперь финалисты конкурса на самую красивую деревню области будут включены в туристские маршруты Калужской области

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций области взяло конкурс «Самая красивая деревня Калужской области» под свой патронат и теперь конкурс станет ежегодным, с привлечение более широкого круга участников.