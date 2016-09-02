Нижний Новгород, 2 сентября, 2016, 18:31 — ИА Регнум. ВНижегородской области компания-застройщик, на счету которой несколько нереализованных в срок проектов и десятки судебных дел, пыталась получить право на строительство жилого дома. В ходе заседания инвестиционного совета губернатор Валерий Шанцев лично отправил представителей компании достраивать то, что уже начато.

Юрий Степанов. Строители. 1963

По данным областного правительства, компания «Госстрой НН» пытались получить одобрение инвестсовета на выделение земельного участка под строительство еще одного многоквартирного жилого дома. При рассмотрении заявки заместитель губернатора Антон Аверин отметил, что «организация проблемная», в ее копилке которой уже несколько нереализованных в срок проектов.

В ответ на это Шанцев заявил, что компаниям с такой репутацией невозможно доверять реализацию новых проектов.

«Пока не сдадите дома — не приходите», — обратился губернатор к представителям компании.

Как сообщает «Деловой квартал» свежие судебные иски против «Госстрой НН», рассматриваемые в арбитражном суде Нижегородской области, были поданы региональным правительством.

В частности, в апреле 2016 года областное правительство подало иск к ООО «ГосстройНН» о взыскании 100,3 тыс. рублей неустойки, начисленной за несоблюдение сроков реализации инвестпроекта по строительству двухуровневой подземной автостоянки .Этот объект компания должна была возвести в рамках инвестсоглашения за счет собственных средств, но не построила из-за непредвиденных обстоятельств —наличия у участка обременения в виде прав третьих лиц, «за которые ни одна из сторон не отвечает», вследствие чего правительству в иске было отказано. По аналогичному иску, но уже по другому объекту, в конце 2015 года правительство Нижегородской области также получило отказ.

Всего компания выступала ответчиком по 37 делам.