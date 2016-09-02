Чебоксары, 2 сентября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Чувашстат опубликовал итоги выборочного обследования рабочей силы за июнь-август 2016 года. Согласно данным ведомства, уровень безработицы за три последних месяца сократился на 0,6% и составил 5%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Численность рабочей силы (экономически активного населения) в возрасте от 15 до 72 лет в среднем за июнь-август 2016 года составила 652,6 тыс. человек, что на 2 тыс. меньше к уровню марта-мая текущего года. В численности рабочей силы 619,7 тыс. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью (в марте-мае — 614,1 тыс. человек).

Число безработных с учётом критериев МОТ за указанный период снизилось на 3,6 тыс. человек — с 36,5 тыс. до 32,9 тыс. человек (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

Уровень безработицы, исчисленный как отношение численности безработных к численности рабочей силы, в среднем за июнь-август 2016 года составил 5% (в марте-мае — 5,6%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала года уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения возрос с 0,65% и достиг по состоянию на 8 августа 0,76%. По данным Минтруда Чувашии, численность официально зарегистрированных безработных граждан достигла 5083 человек, что на 637 больше по сравнению с данными на начало года. Численность работников, находящихся в режиме неполной занятости, с начала года увеличилась на 763 человека, достигнув на 8 августа 6703. Рост составил 12,8%.