Москва, 2 сентября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Участие полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Тарасова в сборах национальной команды будет зависеть от результатов дополнительного медицинского обследования спортсмена, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Benny Футбол

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, получивший микротравму в ходе товарищеского матча против сборной Турции, не тренировался 2 сентября вместе с другими футболистами сборной России.

Спортсмену предстоит пройти дополнительное медицинское обследование, по результатам которого будет определена тактика лечения и дальнейшее пребывание спортсмена на сборах команды.

Напомним, сборная России по футболу под руководством главного тренера Станислава Черчесова сыграет в товарищеском матче против сборной Ганы. Матч состоится 6 сентября в Москве на стадионе «Локомотив».