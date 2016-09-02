Тверь, 2 сентября, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Ход подготовки к отопительному сезону в Тверской области взяла под контроль прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Василий Суриков. Крыши зимой. 1880-е

Ситуация с подготовкой к зиме в регионе обсуждалась на совещании в прокуратуре, по итогам которого территориальным прокурорам было поручено взять ситуацию под личный контроль, мерами прокурорского реагирования пресекать факты бездействия ответственных должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Твери сообщила о возможных проблемах с подготовкой к отопительному сезону. Мэрия направила иски в суд к ООО «Тверская генерация», требуя обязать компанию обеспечить котельную достаточным запасом топлива, а также устранить повреждения на электросетях.

При этом, заявили в администрации, параллельно разрабатывается план проведения отопительного сезона в случае отказа ООО «Тверская генерация» выполнять свои обязательства по организации надлежащего теплоснабжения потребителей города. Власти не исключают введения режима ЧС.