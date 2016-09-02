Махачкала, 2 сентября, 2016, 18:17 — ИА Регнум. В Дагестане до 2018 года должны ликвидировать трехсменное обучение. А пока в три смены занимаются учащиеся 16 школ, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в Министерстве образовании и науки РД. Всего количество обучающихся в третью смену составляет 2370 человек. Еще 700 школ работают в две смены. Всего в республике 1 сентября открыли двери для школьников 1450 учебных заведений. В министерстве отмечают, что, несмотря на введение новых школ, ликвидировать трехсменное обучение очень трудно, в связи с тем что в республике отмечается рост рождаемости и количество детей с каждым годом растет. Еще в 2013 году в третью смену ходили 1839 детей.

Николай Богданов-Бельский. Приготовление уроков (фрагмент)

Количество аварийных школ в республике составляет 119, а недавно их было 169, заявили в министерстве. До конца текущего года будут введены в эксплуатацию девять школ на 3964 места.

Напомним, год назад министр образования и науки РД Шахабас Шахов заявлял, что трехсменное обучение будет ликвидировано до конца 2017 года. Но для этого потребуется 56 млрд рублей. Тогда в третью смену ходили 2058 учащихся в 13 общеобразовательных организациях и 100 тысяч учеников обучались во вторую смену.

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